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    Главная / Торги / Поставка устройств многофункциональных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

    Поставка устройств многофункциональных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890658Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств многофункциональных355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110890658

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0096938/МРГСтавропол

    Номер закупки

    0251/21/4.3/0096938/МРГСтавропол/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка устройств многофункциональных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация. Поставка МФУ сканер.docx

    Методика оценки.DOC

    Проект Договора.docx

    Форма 1.1.docx

    Извещение.docx

    Техническая документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Юридический адрес

    355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А

    Почтовый адрес

    355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А

    Контактный телефон

    +7 8652 23-80-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.simerchanskiy@srg.regiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симерчанский А. И.

    Место рассмотрения предложений

    355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройств многофункциональных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890658Подведение итогов не позднее Поставка устройств многофункциональных355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств многофункциональных

    Начальная цена

    2 108 808,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Адрес местонахождения

    355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А

    355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство многофункциональное"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 2"

    "Устройство многофункциональное"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 3"

    "Сканер"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Принтер термотрансферный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Устройство многофункциональное"

    Кол-во: 14.0

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