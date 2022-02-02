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    Главная / Торги / 2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.02.2022 14:0002.02.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112004Дата и время окончания срока приема заявок ПРОВОЛОКА 0,25-Х20Н80СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112004

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000263/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000263/ГНХС/К//Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке 4.rar

    Продление 4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Т. И.

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОВОЛОКА 0,25-Х20Н80

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    18.02.202218.02.2022 14:0018.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112004Подведение итогов не позднее ПРОВОЛОКА 0,25-Х20Н80Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОВОЛОКА 0,25-Х20Н80

    Начальная цена

    2 284 113,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОЛОКА 0,25-Х20Н80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "ПРОВОЛОКА 1,2-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Проволка 1,6-О-Ч 3282"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "ПРОВОЛОКА 1,6-О-Ч"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Проволока 5ВР-1 6727-80"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 6"

    "Проволока вязальная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 7"

    "Проволока медь круглая 3,0 М1"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Проволока медь круглая ММ 3 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "ПРОВОЛОКА 3,0-СВ-08А"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 10"

    "Проволока вязальная"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 11"

    "проволока Х20Н80"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 12"

    "проволока Х20Н80"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 13"

    "проволока сварочная алюминиевая, для полуавтомата Ø0,8 мм 0,45 кг, на бабине"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 14"

    "проволока сварочная алюминиевая"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 15"

    "проволока сварочная алюминиевая, для полуавтомата Ø0,8 мм 0,45 кг, на бабине"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "ПРОВОЛОКА ВИТАЯ С НЕЙЛОНОМ (КРАСНЫЙ)"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 17"

    "ПРОВОЛОКА 0,8 МЕДНАЯ 12766-90"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "Проволока для рукавов"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 19"

    "Проволока"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 20"

    "Плашка металлическая 65х25х4"

    Кол-во: 1560.0

    "Позиция 21"

    "Проволока 0,5 мм"

    Кол-во: 102.0

    "Позиция 22"

    "Сетка металлическая 0,8х0,8х0,2 или 0,9х0,9х0,36 или №28, или №64"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 23"

    "Катанка 6,5 ст3"

    Кол-во: 1.82

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