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Номер извещения
32110890405
Уникальный номер закупки
21/2.1/0087739/ДКраснодар
Наименование закупки
Выполнению работ по анализу изменения газоконденсатной и продуктивной характеристик месторождений ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/21/2.1/0087739/ДКраснодар/К/ГОС/Э/01.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-40
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
V.Ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов В. Г.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Выполнению работ по анализу изменения газоконденсатной и продуктивной характеристик месторождений ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/21/2.1/0087739/ДКраснодар/К/ГОС/Э/01.12.2021
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890405Подведение итогов не позднее Выполнению работ по анализу изменения газоконденсатной и продуктивной характеристик месторождений ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/21/2.1/0087739/ДКраснодар/К/ГОС/Э/01.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнению работ по анализу изменения газоконденсатной и продуктивной характеристик месторождений ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/21/2.1/0087739/ДКраснодар/К/ГОС/Э/01.12.2021
Начальная цена
32 121 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
09.10.12
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
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