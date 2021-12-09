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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110890293

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0091798/ГПЯмал

    Номер закупки

    0158/21/4.3/0091798/ГПЯмал/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №669 ДКО 02.12.21.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слухова Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890293Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    6 028 202,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диван двухместный"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 2"

    "Диван трехместный"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 3"

    "Кровать"

    Кол-во: 300.0

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