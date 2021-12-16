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    Главная / Торги / Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889768Дата и время окончания срока приема заявок Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110889768

    Уникальный номер закупки

    21/3/0077294/ГНедра

    Номер закупки

    0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    для Участника 2130077294ГНедра.7z

    Перенос итогов на 02.02.2022.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-40

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов В. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 14:0002.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889768Подведение итогов не позднее Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0077294/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Начальная цена

    12 917 712,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.3

    Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение каротажа в процессе бурения (полевые работы) при строительстве наклонно-направленного участка ствола продуктивных отложений эксплуатационной скважины № 534 АГКМ"

    Кол-во: 1.0

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