"Позиция 1" "Датчик разности давления с диапазоном измерения 0-10 МПа, подключение к технологическому процессу - нержавеющая сталь 316, материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316, уплотнительные кольца из резины, кремнийорганическая заполняющая жидкость, Болты из стали 35ХГСА, 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, Сертификация искробезопасности 0ЕхiaIIСТ5, кабельный ввод из нержавеющей стали (Небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм), в комплекте с пятивентильным клапанным блоком из нержавеющей стали, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, материал уплотнения Фторопласт (PTFE), с традиционным фланцем с резьбой М10, Кронштейн из углеродистой стали для крепления на трубе, Ниппель с накидной гайкой М20х1,5, для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм, монтажные части из Углеродистой стали низкотемпературная (09Г2С), Болт с резьбой М10х1,5 из углеродистой стали с покрытием, предельно допускаемое рабочее избыточное давление - 25 МПа, Интервал между поверками - 5 лет"

Кол-во: 22.0