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    Главная / Торги / Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 98140)

    Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 98140)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110889716

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0098140/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0098140/ГПК/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 98140)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 29.12.2021.docx

    98140_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889716Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков давления для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    5 041 014,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик разности давления с диапазоном измерения 0-10 МПа, подключение к технологическому процессу - нержавеющая сталь 316, материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316, уплотнительные кольца из резины, кремнийорганическая заполняющая жидкость, Болты из стали 35ХГСА, 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, Сертификация искробезопасности 0ЕхiaIIСТ5, кабельный ввод из нержавеющей стали (Небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм), в комплекте с пятивентильным клапанным блоком из нержавеющей стали, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, материал уплотнения Фторопласт (PTFE), с традиционным фланцем с резьбой М10, Кронштейн из углеродистой стали для крепления на трубе, Ниппель с накидной гайкой М20х1,5, для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм, монтажные части из Углеродистой стали низкотемпературная (09Г2С), Болт с резьбой М10х1,5 из углеродистой стали с покрытием, предельно допускаемое рабочее избыточное давление - 25 МПа, Интервал между поверками - 5 лет"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 2"

    "Датчик абсолютного давления с диапазоном измерения 0-0,16 МПа, подключение к технологическому процессу - нержавеющая сталь 316, материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316, уплотнительные кольца из резины, кремнийорганическая заполняющая жидкость, Болты из стали 35ХГСА, 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, Сертификация искробезопасности 0ЕхiaIIСТ5, кабельный ввод из нержавеющей стали (Небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм), в комплекте с двухвентильным клапанным блоком из нержавеющей стали, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения Фторопласт (PTFE), седло клапана ин тегральное, исполнение для подключения метрологического оборудования с приваренным штуцером М20х1,5, Ниппель из нержавеющая стали 12Х18Н10Т или 316 с накидной гайкой М20х1,5, давление перегрузки - 4 МПа, Интервал между поверками - 5 лет"

    Кол-во: 22.0

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