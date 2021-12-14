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Номер извещения
32110889715
Уникальный номер закупки
21/3/0087333/ГНедра
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке геофизического оборудования в горизонтальные участки скважин на ГНКТ при выполнении промыслово-геофизических исследований на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром недра» 0001/21/3/0087333/ГНедра/К/ГОС/Э/01.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Оказание услуг по доставке геофизического оборудования в горизонтальные участки скважин на ГНКТ при выполнении промыслово-геофизических исследований на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ПФ «Севергазгеофизика» 0001/21/1.5/0097363/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889715Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке геофизического оборудования в горизонтальные участки скважин на ГНКТ при выполнении промыслово-геофизических исследований на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ПФ «Севергазгеофизика» 0001/21/1.5/0097363/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке геофизического оборудования в горизонтальные участки скважин на ГНКТ при выполнении промыслово-геофизических исследований на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ПФ «Севергазгеофизика» 0001/21/1.5/0097363/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021
Начальная цена
482 346 810,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
09.10.12
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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