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Номер извещения
32110889351
Уникальный номер закупки
21/5.4/0067463/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/5.4/0067463/ГТрубИнвест/ПР/ГОС/Э/01.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
e.v.novikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Е. В.
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Ключевые слова:
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Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889351Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
12 422 487,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
33.12.23
52.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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