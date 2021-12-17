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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/5.4/0067463/ГТрубИнвест/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/5.4/0067463/ГТрубИнвест/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889351Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110889351

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0067463/ГТрубИнвест

    Номер закупки

    0001/21/5.4/0067463/ГТрубИнвест/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/5.4/0067463/ГТрубИнвест/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление 17.12.2021 (МИ).docx

    67463 Документация МИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-21

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    e.v.novikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889351Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра для нужд АО «Газпром трубинвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    12 422 487,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Адрес местонахождения

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.23

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    52.23

    Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту системы управления летучим отрезным станком цеха труб малого диаметра"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    26.08.2020 14:00(GMT+03:00)
    2 300 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
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