Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Компрессор винтовой электрический. Характеристики: винтовой, максимальное давление 1,3(Мпа), уровень шума 74,0 (дБ), степень защиты IP 55, вес 150кг, производительность 0,75/0,60/0,47 м3/мин, давление номинальное 0,7/1,0/1,3 Мпа, мощность 5" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Передвижной поршневой компрессор ременной привод от однофазного электродвигателя мощностью 2.2 кВт напряжением 220 В. Производительность компрессора 300 л/мин, производительность по нагнетанию 160 л/мин. Максимальное рабочее давление 8 атм. Реле давления Condor MDR. Размеры 82 х 40 х 80 см, масса 85 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Компрессор воздушный высокого давления Рраб. - 29,4 МПа, Q- 265 л/мин Для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов Одновременная заправка 2-х баллонов. Число оборотов приводного двигателя: 3000 мин-1, Мощность приводного двигателя: 4/5,5 кВт. Масса компрессорной установки: не более 110/130 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ), не более 1205х500х892мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Переносной компрессор для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов. Рабочее давление: 29,4 МПа Производительность: 100 и 110 л/минЧисло оборотов приводного двигателя: 3000 мин-1 Масса компрессорной установки: не более 60 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ), не более: с электроприводом: 681х490х444 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Поршневой четырех ступенчатый четырех цилиндровый компрессор высокого давления для промышленного применения.Рабочая среда Атмосферный воздух, Максимальное рабочее давление 250 бар. Количество ступеней сжатия 4. Мощность электродвигателя 30 кВт. Производительность [F.A.D.] 1,5 н.м³/мин (90 н.м³/час), Количество цилиндров 4 Рабочая температура окружающей среды +1...+45С Уровень шума 81 Дб, Длина* 1800 мм. Ширина* 950 мм Высота* 1300 мм. Вес* 1050 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Компрессор максимальное рабочее давление-8атм., производительность-5м3/час, тип компрессора-одноступенчатый винтовой с двумя роторами, тип привода-дизельный двигатель, передвижной на одноосном шасси" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Винтовой компрессор масляный с ременной передачей для систем подготовки сжатого воздуха и ресиверы. Производительность, л/мин 4010 Мощность, кВт 30. Давление, бар 10, Уровень шума, Дб 72 Тип привода Ременной привод" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Компрессор винтовой передвижной(прицеп) производительностью 6м3/мин давлением 7кг/см2 с диз.двигателем Д-243-430 60кВт 60кВт(81л.с.). Тип управления Аналоговое, Габаритные размеры 2000*1244*1478 мм. Присоединительный размер 3хG3/4" Уровень шума ≤80 дБ" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Станция компрессорная производительность 8 м3/мин, номинальное давление 0, 8 МПа, для производства пескоструйных работ на объектах линейной части магистральных газопроводов. Мощность привода, кВт Д-243 (59,6), Масса, кг Габариты, мм, 2915х1420х1760 (1500), Расход масла, г/час 1,68" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Компрессор поршневой передвижной с ресивером с электродвигателем 380В 4кВт производительность 0,55м3/мин давление на выходе 6кг/см2 ресивер 70л" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Компрессор поршневой двухцилиндровый одноступенчатый производительность 500 л/мин, Pmax 0,6 МПа, объем рессивера 50 л., мощность привода 4 кВт" Кол-во: 1.0