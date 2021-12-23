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    Главная / Торги / Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 96502)

    Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 96502)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110888794

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0096502/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0096502/ГПК/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 96502)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения.docx

    96502_Документация МИ_Изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888794Подведение итогов не позднее Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компрессоров и компрессорного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    10 808 479,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор винтовой электрический. Характеристики: винтовой, максимальное давление 1,3(Мпа), уровень шума 74,0 (дБ), степень защиты IP 55, вес 150кг, производительность 0,75/0,60/0,47 м3/мин, давление номинальное 0,7/1,0/1,3 Мпа, мощность 5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Передвижной поршневой компрессор ременной привод от однофазного электродвигателя мощностью 2.2 кВт напряжением 220 В. Производительность компрессора 300 л/мин, производительность по нагнетанию 160 л/мин. Максимальное рабочее давление 8 атм. Реле давления Condor MDR. Размеры 82 х 40 х 80 см, масса 85 кг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Компрессор воздушный высокого давления Рраб. - 29,4 МПа, Q- 265 л/мин Для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов Одновременная заправка 2-х баллонов. Число оборотов приводного двигателя: 3000 мин-1, Мощность приводного двигателя: 4/5,5 кВт. Масса компрессорной установки: не более 110/130 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ), не более 1205х500х892мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Переносной компрессор для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов. Рабочее давление: 29,4 МПа Производительность: 100 и 110 л/минЧисло оборотов приводного двигателя: 3000 мин-1 Масса компрессорной установки: не более 60 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ), не более: с электроприводом: 681х490х444 мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Поршневой четырех ступенчатый четырех цилиндровый компрессор высокого давления для промышленного применения.Рабочая среда Атмосферный воздух, Максимальное рабочее давление 250 бар. Количество ступеней сжатия 4. Мощность электродвигателя 30 кВт. Производительность [F.A.D.] 1,5 н.м³/мин (90 н.м³/час), Количество цилиндров 4 Рабочая температура окружающей среды +1...+45С Уровень шума 81 Дб, Длина* 1800 мм. Ширина* 950 мм Высота* 1300 мм. Вес* 1050 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Компрессор максимальное рабочее давление-8атм., производительность-5м3/час, тип компрессора-одноступенчатый винтовой с двумя роторами, тип привода-дизельный двигатель, передвижной на одноосном шасси"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Винтовой компрессор масляный с ременной передачей для систем подготовки сжатого воздуха и ресиверы. Производительность, л/мин 4010 Мощность, кВт 30. Давление, бар 10, Уровень шума, Дб 72 Тип привода Ременной привод"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Компрессор винтовой передвижной(прицеп) производительностью 6м3/мин давлением 7кг/см2 с диз.двигателем Д-243-430 60кВт 60кВт(81л.с.). Тип управления Аналоговое, Габаритные размеры 2000*1244*1478 мм. Присоединительный размер 3хG3/4" Уровень шума ≤80 дБ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Станция компрессорная производительность 8 м3/мин, номинальное давление 0, 8 МПа, для производства пескоструйных работ на объектах линейной части магистральных газопроводов. Мощность привода, кВт Д-243 (59,6), Масса, кг Габариты, мм, 2915х1420х1760 (1500), Расход масла, г/час 1,68"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Компрессор поршневой передвижной с ресивером с электродвигателем 380В 4кВт производительность 0,55м3/мин давление на выходе 6кг/см2 ресивер 70л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Компрессор поршневой двухцилиндровый одноступенчатый производительность 500 л/мин, Pmax 0,6 МПа, объем рессивера 50 л., мощность привода 4 кВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Компрессор переносной для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов, производительность 210 л/м; рабочее давление 30,0 МПа; количество заправочных штуцеров 2 шт. с электродвигателем"

    Кол-во: 1.0

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