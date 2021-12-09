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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 98719)

    Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 98719)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888741Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110888741

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0098719/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0098719/ГПК/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 98719)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов на 22.12.2021.docx

    98719_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888741Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    49 083 888,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование радиорелейное ПРС9, опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Оборудование радиорелейное ПРС10, опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Установка электропитающая постоянного тока ПРС9, опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ15"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Установка электропитающая постоянного тока ГРС Мантурово Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ17"

    Кол-во: 1.0

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