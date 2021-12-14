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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889234Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербургег.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110889234

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0095381/ГТелеком

    Номер закупки

    0008/21/2.1/0095381/ГТелеком/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    zp_ГТелеком_IZV_0095381_1.rtf

    Материалы к маркетинговым исследованиям_0095381.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванников Д. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889234Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербургег.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Начальная цена

    270 663,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    96.09.19

    Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96

    Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г.Санкт-Петербурге"

    Кол-во: 1.0

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