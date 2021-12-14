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Номер извещения
32110889234
Уникальный номер закупки
21/2.1/0095381/ГТелеком
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Д. В.
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889234Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербургег.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по переустройству кабеля ВОК № СЛ 244-17520 на участке г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 4 - ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер») – ул. Стартовая, д. 6, лит. Б (БЦ «Цеппелин») для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге
Начальная цена
270 663,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром телеком
Все закупки и тендеры Газпром телеком
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
96.09.19
96
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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