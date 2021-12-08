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    Главная / Торги / Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербурге для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербурге для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889240Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербургег.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110889240

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0072500/ГТелеком

    Номер закупки

    0008/21/5.4/0072500/ГТелеком/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербурге для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    zp_ГТелеком_IZV_0072500_1.rtf

    Материалы к маркетинговым исследованиям_0072500.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванников Д. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербурге

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889240Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербургег.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербурге

    Начальная цена

    1 229 670,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    96.09.19

    Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96

    Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по технической поддержке оборудования сети ЦСП СЦИ Siemens в г. Санкт-Петербурге"

    Кол-во: 1.0

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