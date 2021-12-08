Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2017 год кургана «Кижев» (2 насыпи) (курган №1) при проведении работ при реализации проекта «Газопровод-отвод к газораспределительной станции ст. Темиргоевской, Ду200, км 0-9, инв.№070284, ремонт методом переизоляции с частичной заменой труб».