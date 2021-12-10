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Номер извещения
32110888570
Уникальный номер закупки
21/2.1/0094575/ГМРГЯрославл
Наименование закупки
Предоставление права использования программного обеспечения лицензии Kaspersky Total Security для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Почтовый адрес
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Контактный телефон
+7 4852 79-78-13
Факс
+7 4852 79-78-99
Адрес электронной почты
F0504@rgk76.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нагибин Д. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Ярославль , ул. Рыбинская д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программного обеспечения лицензии Kaspersky Total Security для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888570Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программного обеспечения лицензии Kaspersky Total Security для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"г. Ярославль , ул. Рыбинская д.20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программного обеспечения лицензии Kaspersky Total Security для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Начальная цена
578 359,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ярославль
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль
Адрес местонахождения
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 282.0
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