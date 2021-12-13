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Номер извещения
32110888550
Уникальный номер закупки
21/2.1/0095044/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде комплекта установки для освоения нефтяных и газовых скважин (Закупка для СМСП) №0067/21/2.1/0095044/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/01.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-87
Факс
Адрес электронной почты
tender@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симоненко В. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде комплекта установки для освоения нефтяных и газовых скважин
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде комплекта установки для освоения нефтяных и газовых скважин
Начальная цена
5 187 546,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
77.39.19.110
77.39.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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