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Номер извещения
32110888599
Уникальный номер закупки
21/4.5/0098152/МРГСтавропол
Наименование закупки
Поставка чиллера для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А
Почтовый адрес
355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А
Контактный телефон
+7 8652 23-80-82
Факс
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Адрес электронной почты
a.simerchanskiy@srg.regiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симерчанский А. И.
Место рассмотрения предложений
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чиллера для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чиллера для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
Начальная цена
2 766 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
Адрес местонахождения
355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А
355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А
28
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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