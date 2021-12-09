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Номер извещения
32110888877
Уникальный номер закупки
21/2.1/0096571/ГСПГСПб
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие 8 КОРП. Document Management», «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Предприятие 8 КОРП. Зарплата и Управление Персоналом» для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 646-12-37
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
A.Reshetnikova@spblng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Решетникова А. В.
Место рассмотрения предложений
197229, Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д.85, корп. 3, стр. 1, БЦ «Business Box»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие 8 КОРП. Document Management», «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Предприятие 8 КОРП. Зарплата и Управление Персоналом» для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888877Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие 8 КОРП. Document Management», «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Предприятие 8 КОРП. Зарплата и Управление Персоналом» для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"197229, Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д.85, корп. 3, стр. 1, БЦ «Business Box»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие 8 КОРП. Document Management», «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Предприятие 8 КОРП. Зарплата и Управление Персоналом» для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"
Начальная цена
880 400,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
62.02.30
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
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