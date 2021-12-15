Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"

    Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888327Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110888327

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0077687/ГПЯмал

    Номер закупки

    0158/21/2.1/0077687/ГПЯмал/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Участникам КО изм.дат 14.12.21.docx

    ДКО №655 01.12.21.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слухова Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888327Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    5 312 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Классификатор ОКПД2

    93.29.19.000

    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    93.29.9

    Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации и проведению концертных и анимационных программ"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32110950128
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Томске в 2022 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд филиалов ООО...
    175807
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    975 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Маркетинговые исследования № 32211058332
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий культурно-просветительского характера, посвященных государственным и корпоративным праздникам в 2022-2023 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" (№ 0037/22/2.1/0000206/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.01.2022 исключительно для СМСП)
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий...
    176787
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Маркетинговые исследования № 32211037369
    Оказание услуг по подготовке, организации и проведению корпоративного фестиваля "Факел" для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022-2023 гг. (0037/22/2.1/0000207/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/17.01.2022 исключительно для СМСП)
    Оказание услуг по подготовке, организации и проведению корпоративного фестиваля "Факел" для...
    176430
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить