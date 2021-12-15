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Номер извещения
32110888327
Уникальный номер закупки
21/2.1/0077687/ГПЯмал
Наименование закупки
Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 09:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слухова Н. В.
Место рассмотрения предложений
352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888327Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению концертных и анимационных программ для гостей ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
5 312 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
93.29.19.000
93.29.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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