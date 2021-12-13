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Номер извещения
32110888347
Уникальный номер закупки
21/4.5/0098149/ДКраснодар
Наименование закупки
Поставка автомобиля с остекленным фургоном для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33461
Факс
+7 861 200-49-00
Адрес электронной почты
r.zaytsev@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Р. Ю.
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля с остекленным фургоном для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля с остекленным фургоном для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
1 612 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
29.10.42.110
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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