Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110903427 Уникальный номер закупки 21/6/0077705/ПАО Газпром Номер закупки 0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021 Наименование закупки Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-86 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты S.Zemskov@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Земсков С. М. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее