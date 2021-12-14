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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903427Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110903427

    Уникальный номер закупки

    21/6/0077705/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/6/0077705/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    77705 Изменения 1 081221.rar

    Продл 17.12.2021 итог.docx

    Для Участника 77705.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903427Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг в г. Ноябрьск филиалу ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое для нужд ПАО «Газпром» в 2022–2024 годах (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    264 742 963,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    49.39.13.000

    Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 5928.0

    "Позиция 2"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 5928.0

    "Позиция 3"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 5928.0

    "Позиция 4"

    "Микроавтобус вместимостью 12-16 чел."

    Кол-во: 24112.0

    "Позиция 5"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 24112.0

    "Позиция 6"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 24112.0

    "Позиция 7"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 12056.0

    "Позиция 8"

    "Вездеход"

    Кол-во: 12056.0

    "Позиция 9"

    "Микроавтобус вместимостью не менее 13 чел."

    Кол-во: 24112.0

    "Позиция 10"

    "Легковой автомобиль повышенной проходимости"

    Кол-во: 24112.0

    "Позиция 11"

    "Микроавтобус вместимостью 12-16 чел."

    Кол-во: 6576.0

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