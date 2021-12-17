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    Главная / Торги / Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0086295/ГППроект)

    Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0086295/ГППроект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903461Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110903461

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0086295/ГППроект

    Номер закупки

    0080/21/2.1/0086295/ГППроект/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0086295/ГППроект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о продлении КО.doc

    Документация 86295_1.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховик Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903461Подведение итогов не позднее Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    5 268 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19

    Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание полного комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в 20фт (20т) контейнерах для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»"

    Кол-во: 1.0

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