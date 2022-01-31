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Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.
Номер извещения
ГП109038
Уникальный номер
0230/КГПНГП/17.09.2021/ЗЦЭП
Наименование
Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"
Валюта процедуры
RUB
Тип процедуры
Запрос цен
Дата публикации
17.09.2021 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 495 966-25-50 доб. 2240
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
n.timofeeva@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимофеева Наталья Юрьевна
Закупки и тендеры 24
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Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"
Этапы запроса
Текущий статус
Прием ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
25.1
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1