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    Главная / Торги / Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 13:0031.01.2022 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП109038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"КрасноярскПечать
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    Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП109038

    Уникальный номер

    0230/КГПНГП/17.09.2021/ЗЦЭП

    Номер

    0230/КГПНГП/17.09.2021/ЗЦЭП

    Наименование

    Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Валюта процедуры

    RUB

    Тип процедуры

    Запрос цен

    Дата публикации

    17.09.2021 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_0230.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    Почтовый адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Контактный телефон

    +7 495 966-25-50 доб. 2240

    Факс

    +7 391 256-80-32

    Адрес электронной почты

    n.timofeeva@krskgazprom-ngp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеева Наталья Юрьевна

    Закупки и тендеры 24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Этапы запроса

    Текущий статус

    Прием ценовой информации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.1

    Производство строительных металлических конструкций и изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка крышек огнестойких для Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) "Каменномысская" в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море""

    Кол-во: 1

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