www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП109021
Уникальный номер закупки
21/2.1/0067368/Сибметахим
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.09.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев И. В.
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
18.02.202218.02.2022 14:0018.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП109021Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»
Начальная цена
725 000 868,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
43.29.19
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0