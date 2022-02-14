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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2022 10:0014.02.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП109021Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП109021

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0067368/Сибметахим

    Номер закупки

    0089/21/2.1/0067368/Сибметахим/К//Э/14.09.2021

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.09.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проектная докуменатация.part2.rar

    Проектная докуменатация.part5.rar

    Проектная_докуменатация.part4.rar

    Список_внесенных_изменений.doc

    Документация о конкурентном отборе-0067368.zip

    Извещение-0067368.doc

    Проектная_докуменатация.part1.rar

    Проектная_докуменатация.part3.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-59

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    kostareviv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев И. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    18.02.202218.02.2022 14:0018.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП109021Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению щитового оборудования производства метанола для нужд ООО «Газпром метанол»

    Начальная цена

    725 000 868,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19

    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР и ПНР"

    Кол-во: 1.0

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