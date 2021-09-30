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    Главная / Торги / Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг

    Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599507Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024ггг.Москва, ул.Строителей, д.8 к.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110599507

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0065875/Ггеотех

    Номер закупки

    0079/21/2.1/0065875/Ггеотех/К/ГОС/Э/31.08.2021

    Наименование закупки

    Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    31.08.2021 08:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_65875.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 495 631-52-11

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.franchuk@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Франчук А. Г.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул.Строителей, д.8 к.1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202113.10.2021 14:0013.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599507Подведение итогов не позднее Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024ггг.Москва, ул.Строителей, д.8 к.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг

    Начальная цена

    1 359 028,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.1

    Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лабораторные исследования"

    Кол-во: 1.0

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