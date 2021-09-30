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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110599507
Уникальный номер закупки
21/2.1/0065875/Ггеотех
Наименование закупки
Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
31.08.2021 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 495 631-52-11
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.franchuk@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук А. Г.
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул.Строителей, д.8 к.1
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение лабораторных исследований/испытаний проб воды и почв, отобранных на Волгоградском ПХГ в 2022-2024гг
Начальная цена
1 359 028,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
71.20.11
71.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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