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    Главная / Торги / Оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем розлива воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/31.08.2021

    Оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем розлива воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/31.08.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 08:0021.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599204Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседанийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110599204

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/31.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем розлива воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/31.08.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    31.08.2021 05:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    65880 МИ ЭДО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazpprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 16

    Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.202102.10.2021 08:0002.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599204Подведение итогов не позднее Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    928 001,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19.000

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.9

    Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем розлива воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург""

    Кол-во: 464.0

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