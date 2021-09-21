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Номер извещения
32110599204
Уникальный номер закупки
21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем розлива воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/2.1/0065880/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/31.08.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
31.08.2021 05:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazpprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская С. В.
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.202102.10.2021 08:0002.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599204Подведение итогов не позднее Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по санитарной обработке оборудования для розлива питьевой воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
928 001,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
81.29.19.000
81.29.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 464.0
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