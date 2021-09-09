Выполнение работ по теме: «Подготовка предложений по сценарным условиям для ФЭМ в части макропараметров с учетом лучших практик и применяемых подходов Консультанта, включая подходы к расчёту показателей и источники расчёта» для нужд ООО «НИИгазэкономика» 0001184