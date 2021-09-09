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    Главная / Торги / Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871

    Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598958Дата и время окончания срока приема заявок Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598958

    Уникальный номер закупки

    21/7.2/0047871/ВНИИГ

    Номер закупки

    0095/21/7.2/0047871/ВНИИГ/К/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    47871.zip

    Перенос итогов_на_22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598958Подведение итогов не позднее Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка предложений по общим техническим условиям к сильфонным компенсаторам для применения на объектах ПАО "Газпром" для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0047871

    Начальная цена

    4 838 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    72.19

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические условия к сильфонным компенсаторам"

    Кол-во: 1.0

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