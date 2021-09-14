Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Генератор водорода для получения водорода для питания аналитических приборов: хроматографов с пламенными детекторами, газоанализаторов и т. д. разложением деионизированной воды; чистота водорода 99,995 % об.; производительность 10 л/ч; выходное давление 600 кПа; имеют две ступени очистки: сепаратор и фильтры с молекулярными ситами, исключающие возможность выброса влаги в газовые линии." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Хроматограф газовый для определения серосодержащих компонентов (сероводорода, меркаптанов С1-С4 и карбонилсульфида) в природном газе хроматографическим методом по ГОСТ 53367. Опросный лист № 01-2020 от 23.01.2020г" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Хроматограф Хроматограф для определения компонентного состава природного газа с пламенно-ионизационным детектором; в составе три детектора; краны дозаторов, насадочные колонки; СИ утвержденного типа. Опросный лист № 84-Уфа-ОНМ-21" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Хроматограф жидкостной для качественного и количественного анализа содержания широкого спектра неорганических и органических веществ в различных объектах, в том числе для определения микроколичеств веществ; Комплектация: Хроматограф ионный в составе: прецизионный насос высокого давления для ВЭЖХ в полимерном исполнении со встроенным дегазатором, диапазон рабочих расходов элюента 0,01 - 10,00 мл/мин, рабочее давление не менее 275 бар (4000psi); детектор кондуктометрический модель; автосамплер; дозатор петлевой; стартовый набор капилляров, фитингов и уплотнений; шприц дозирующий; подавитель фоновой электропроводности; анионообменная колонка в комплекте с защитной колонкой и держателем; программное обеспечение для сбора и обработки данных, компьютер с установленной операционной системой, монитор 17", лазерный принтер, деонизатор производительностью 0,7 л/мин, 18 МОм/см, термостат колонок, устройство для фильтрации и дегазации растворов и фильтры мембранные (нейлон). Вакуумная установка" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Хроматограф настольный по опросному листу № 002 для анализа компонентного состава природного газа (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С6+) в соответствии с ГОСТ 31371.7. Габаритные размеры хроматографа 600х540х590 мм, габаритные размеры генератора водорода 220х560х420 мм, габаритные размеры компрессора 220х560х420 мм, масса хроматографа 48 кг, масса генератора водорода 20 кг, масса компрессора 25 кг, энергопотребление 220 В 1,0 кВА." Кол-во: 2.0