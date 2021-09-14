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    Главная / Торги / Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 43471)

    Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 43471)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598937

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0043471/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0043471/ГПК/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 43471)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 19:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов_на_29.09.2021.docx

    43471_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598937Подведение итогов не позднее Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хроматографов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    16 035 012,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Генератор водорода для получения водорода для питания аналитических приборов: хроматографов с пламенными детекторами, газоанализаторов и т. д. разложением деионизированной воды; чистота водорода 99,995 % об.; производительность 10 л/ч; выходное давление 600 кПа; имеют две ступени очистки: сепаратор и фильтры с молекулярными ситами, исключающие возможность выброса влаги в газовые линии."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Хроматограф газовый для определения серосодержащих компонентов (сероводорода, меркаптанов С1-С4 и карбонилсульфида) в природном газе хроматографическим методом по ГОСТ 53367. Опросный лист № 01-2020 от 23.01.2020г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Хроматограф Хроматограф для определения компонентного состава природного газа с пламенно-ионизационным детектором; в составе три детектора; краны дозаторов, насадочные колонки; СИ утвержденного типа. Опросный лист № 84-Уфа-ОНМ-21"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Хроматограф жидкостной для качественного и количественного анализа содержания широкого спектра неорганических и органических веществ в различных объектах, в том числе для определения микроколичеств веществ; Комплектация: Хроматограф ионный в составе: прецизионный насос высокого давления для ВЭЖХ в полимерном исполнении со встроенным дегазатором, диапазон рабочих расходов элюента 0,01 - 10,00 мл/мин, рабочее давление не менее 275 бар (4000psi); детектор кондуктометрический модель; автосамплер; дозатор петлевой; стартовый набор капилляров, фитингов и уплотнений; шприц дозирующий; подавитель фоновой электропроводности; анионообменная колонка в комплекте с защитной колонкой и держателем; программное обеспечение для сбора и обработки данных, компьютер с установленной операционной системой, монитор 17", лазерный принтер, деонизатор производительностью 0,7 л/мин, 18 МОм/см, термостат колонок, устройство для фильтрации и дегазации растворов и фильтры мембранные (нейлон). Вакуумная установка"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Хроматограф настольный по опросному листу № 002 для анализа компонентного состава природного газа (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С6+) в соответствии с ГОСТ 31371.7. Габаритные размеры хроматографа 600х540х590 мм, габаритные размеры генератора водорода 220х560х420 мм, габаритные размеры компрессора 220х560х420 мм, масса хроматографа 48 кг, масса генератора водорода 20 кг, масса компрессора 25 кг, энергопотребление 220 В 1,0 кВА."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Хроматограф лабораторный согласно опросному листу № ГТВ-2021-ОНМ(0933)-001. Определение компонентного состава природного газа (по ГОСТ 31371.7-2008), состав АПК: Детектор по теплопроводности (ДТП)-3шт, комплекты из 10порт.,6порт. и 4порт. кранов,ПО для разметки и обработки хроматограмм,расчёт ФХП природ. газа по ГОСТ 31369-2008. Регулир. пневмосопротивление (вентиль тонкой регулировки)- 2шт,Газовая арматура для газа носителя (гелий и аргон)-2 компл,Блок фильтров-1шт, Перс. компьютер с принтером (МФУ принтер-скан-факс),ЗИП с компл. зап. хроматографич. колонок.Линия пробоотборная с подогревом на 1м.АПК на базе лаб. хроматографа для опред. молярной доли компонентов природ. газа по ГОСТ 31371.7-2008 с тремя детекторами ДТП с раздельными газ. линиями с авт. поддержанием расхода газа-носителя(0-50л/мин) и температуры в термостатах колонок и детекторов(20...350грС) и доз (0...100грС),с ПО для авт. обработки хроматограмм и расчёта ФХП газа по ГОСТ 31369.Одновр. опред. всех компонентов природ"

    Кол-во: 1.0

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