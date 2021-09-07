Выполнение работ по созданию ортофотопланов и инженерно-топографических планов масштаба 1:10 000 по объекту «Газопровод из России в Китай через территорию Монголии» (21/2.3/0057904/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110598884 Уникальный номер закупки 21/2.3/0057904/ГППроект Номер закупки 0080/21/2.3/0057904/ГППроект/ПР/ГОС/Э/30.08.2021 Наименование закупки Выполнение работ по созданию ортофотопланов и инженерно-топографических планов масштаба 1:10 000 по объекту «Газопровод из России в Китай через территорию Монголии» (21/2.3/0057904/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_57904.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Юридический адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Почтовый адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Контактный телефон +7 812 578-79-97 Факс +7 812 578-79-97 Адрес электронной почты zakupki@gazpromproject.ru Ф.И.О. контактного лица Киреева С. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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