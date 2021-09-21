Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 64547)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Листогиб ручной с роликовым резаком для изготовления профиля из различных материалов методом холодной гибки. Максимальная длина листа, мм – 2500. Максимальная толщина листа, мм.: для гибки - 1,5, для резки - 0,8. Наименьший радиус гибки, градусов - 2,5. Максимальный угол гибки, градусов - 135. Способ крепление заготовки –эксцентрик." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Ножовочный отрезной станок (механическая ножовка) для отрезки круглого и профильного материала из стали, чугуна и цветных металлов. Диаметр заготовки круглого сечения под углом поворота тисков 0°, мм – 300. Сторона заготовки квадратного сечения под углом поворота тисков 0°, мм – 240. Длина хода пильной рамы, мм – 190. Ширина пропила, мм -3,5. Мощность электродвигателя, кВт - 3,8" Кол-во: 1.0