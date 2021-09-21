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    Главная / Торги / Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 64547)

    Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 64547)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 09:3021.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598865

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0064547/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0064547/ГПК/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 64547)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 18:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_21.09.2021.docx

    64547_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598865Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    1 407 433,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Листогиб ручной с роликовым резаком для изготовления профиля из различных материалов методом холодной гибки. Максимальная длина листа, мм – 2500. Максимальная толщина листа, мм.: для  гибки - 1,5, для резки - 0,8. Наименьший радиус гибки, градусов - 2,5. Максимальный угол гибки, градусов  - 135. Способ крепление заготовки –эксцентрик."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Ножовочный отрезной станок (механическая ножовка) для отрезки круглого и профильного материала из стали, чугуна и цветных металлов. Диаметр заготовки круглого сечения под углом поворота тисков 0°, мм – 300. Сторона заготовки квадратного сечения под углом поворота тисков 0°, мм – 240. Длина хода пильной рамы, мм – 190. Ширина пропила, мм -3,5. Мощность электродвигателя, кВт - 3,8"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Ножницы гильотинные для резки листового материала, профильной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной конструкционной с временным сопротивлением σв ≤ 500 МПа и пределом прочности 50 кгс/мм  с использованием для резки листов переднего, заднего и боковых упоров, или по разметке. Разрезаемый лист, мм – 4x2500; Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм - 500; Установленная мощность, кВт - 6,3. Количество резов в минуту – 50."

    Кол-во: 1.0

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