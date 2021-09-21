Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф металлический для хранения спецодежды с подставкой. Цельносварной. Для одного работника. Габаритные размеры: высота от 2010 до 2020мм, ширина не менее 800мм, глубина от 550 до 600мм. Глубина подставки - не менее 770мм. Состоит из 2х отделений, с двумы дверками, разделен перегородкой высотой 1240мм. В верхней части расположены полка для головных уборов и штанга для плечиков. Пластмассовые плечики (2шт.) и навесной крючок входят в комплект поставки шкафа. Корпус шкафа: каркасно-сварная конструкция, изготавливается из профильной трубы сечением 25х28х1,5мм. Детали корпуса шкафа изготавливаются из листовой холоднокатанной стали Ст08пс толщиной 0,7-0,8мм, дверки - из листовой стали толщиной 1,2мм. Покрытие - полимерное. Цвет корпуса-серый (RAL7035), дверки-темно-голубой (RAL5015). На дверке размещено зеркало, полочка для мелочей и имеется место под табличку с фамилией работника. Дверки оснащены дополнительным ребром жесткости. Конструкция дверок обеспечивает их открытие на угол до 10" Кол-во: 20.0

"Позиция 2" "Шкаф металлический для хранения спецодежды с подставкой. Цельносварной. Для одного работника. Габаритные размеры: высота от 2010 до 2020мм, ширина не менее 1000м, глубина от 550 до 600мм. Глубина подставки - не менее 770мм. Состоит из 2х отделений, с двумы дверками, разделен перегородкой высотой 1240мм. В верхней части расположены полка для головных уборов и штанга для плечиков. Пластмассовые плечики (2шт.) и навесной крючок входят в комплект поставки шкафа. Корпус шкафа: каркасно-сварная конструкция, изготавливается из профильной трубы сечением 25х28х1,5мм. Детали корпуса шкафа изготавливаются из листовой холоднокатанной стали Ст08пс толщиной 0,7-0,8мм, дверки - из листовой стали толщиной 1,2мм. Покрытие - полимерное. Цвет корпуса-серый (RAL7035), дверки-темно-голубой (RAL5015). На дверке размещено зеркало, полочка для мелочей и имеется место под табличку с фамилией работника. Дверки оснащены дополнительным ребром жесткости. Конструкция дверок обеспечивает их открытие на угол до 10" Кол-во: 73.0

"Позиция 3" "Шкаф для хранения дыхательных аппаратов, 5 полок, масса 48 кг., для шести аппаратов, размеры 500х700х1820" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Секция многоместная, высота-960мм, ширина общая-1680мм, ширина посадочного места-460-470 мм, глубина общая (с откидным сидением)-650мм, глубина посадочного места-460мм, по ширине осевой-540мм; стальной цельносварной каркас, четыре несущие стойки, видимые части каркаса секции окрашены порошковым методом, стальные оси вращения, бесшумное самооткидывающееся сидение, съемные чехлы на молнии (сидение, подлокотники выполнены из ценных пород древесины (бук), обивка многоместной секции - ткань, цвет синий" Кол-во: 24.0

"Позиция 5" "Стеллаж полочный;2500х1800х600мм;с 2 разборными рамами 2500х600, с 3 ярусами хранения 600х1800;металлический;максимальная нагрузка на полку 300 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Шкаф для уборочного инвентаря, используется для хранения дезинфицирующих и моющих средств и инвентаря для уборки. Одно отделение шкафа полка для головного убора и перекладина для вешалки с крючками, может быть использовано и для хранения моющих средств, для спецодежды, медицинских халатов, верхней одежды.Второе отделении 3 полки под хозяйственный инвентарь.Обе двери запираются на ключ. Шкаф для уборочного инвентаря окрашен порошковой краской серого цвета, устойчивой к моющим средствам и дез. средствам. Конструкция шкафа для уборочного инвентаря - цельносварная. Размеры (ВхШхГ) в мм: 1750x800x500, толщина металла: 0,7 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 7" "Сейф пожаростойкий с полкой с выдвижным лотком с ключевым и кодовым механическим замком с классом огнестойкости 60Б внешним размером 435х490х506мм внутренним размером 315х325х386мм объемом 40л" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Стеллаж, размер 1000х600х2000 мм сборно-разборный, рабочие размеры полок 990x590; состоит из 5 полок, 4-х перфорированных стоек с отверстиями под крепление полок. шаг перфорации стоек 25 мм.нагрузка на стеллаж - 350 кг; нагрузка на полку - 70 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Стеллаж;700х400х2000 мм;сборно-разборный; 5 полок;нагрузка на стеллаж - 350 кг; нагрузка на полку - 70 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Стеллаж с шестью полоками допустимой нагрузкой на полку 100кг допустимой нагрузкой на стеллаж 500кг с шагом отверстий для крепления полок 50мм металлический размером 1000х300х2000мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Шкаф для хранения посуды и приборов, рабочая поверхность сталь, стекло, габариты 600х400х1970 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Стеллаж полочный металлический СТ (1000х400х2000 мм) 4 полки" Кол-во: 9.0

"Позиция 13" "Шкаф сушильный для одежды металлический Полка: 3 шт. Количество нагревательных элементов: 2 шт. Мощность нагревательных элементов: 1x1 кВт, 1x2 кВт. Ток питающей сети: переменный. Напряжение: 220 В.Частота: 50 Гц." Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Шкаф для одежды металлимческий, размер 800х500х1850мм, двухстворчатый (2 секции), в каждой секции перекладина для вешалок и полка для головных уборов. Цельносварная конструкция из листовой стали." Кол-во: 15.0

"Позиция 15" "Сейф огнестойкий, замок два ключевых 1 полка и лоток внешний размер 420х352х433мм внутренний размер 320х260х304мм внутренний объем 25л класс взломостойкости 60Б" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Сейф взломостойкий замок механический ключевой, полка, трейзер, внешний размер 980х500х450мм внутренний размер 780х390х310мм, Система запирания — 4 ригеля + пассивный П-образный ригель со стороны петель, Окраска — порошковое покрытие" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Шкаф инструментальный 1900/1000/500 металлический В компл.: полка-4шт, ящик выдвижной-1шт ящик пластиковый 150х230х400-8шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Стул сварщика поворотный, с обивкой из арамидной термостойкой ткани, материал каркаса - сталь 20." Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Сейф с электронными и механическими кодовыми замками. Класс устойчивости к взлому: II (второй). Габариты, мм - 685х540х490." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Шкаф металлический полнодверный с подключением к вентиляции, габариты - 325х500х2050мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 21" "Шкаф металлический полнодверный, габариты - 325х500х1800мм" Кол-во: 33.0

"Позиция 22" "Шкаф металлический полнодверный, габариты - 425х500х1800мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 23" "Шкаф для ключей;Количество ключей, хранимых в шкафу, - 20; размер ВхШхГ 200х160х80 мм ;металлический; цвет серый; в комплекте - разноцветные пластиковые брелки и крепежная арматура" Кол-во: 15.0

"Позиция 24" "Шкаф металлический медицинский для уборочного инвентаря. Ширина шкафа: 800 мм, глубина 400 мм, высота 1750 мм, вес, кг: 35. Материал: металл. Тип конструкции: двухстворчатый. Каркас изготовлен из металлических панелей, соединенных между собой при помощи контактной сварки. Торцы металлических полок, имеют защитные планки (закрывают острый край), одновременно играя роль ограничительных бортиков. Покрытие - полимерно-порошковое. Включает в себя: полку вверху; отделение с 3-мя полками, перекладину для вешалки с крючками, держатель для швабры. Двери запираются на замок. Цвет светло-серый." Кол-во: 5.0

"Позиция 25" "Антресоль для металлического шкафа размеры 800х500х440, двухсекционная, 2 замка" Кол-во: 60.0

"Позиция 26" "Стеллаж складской разборный с 6 полками с общей допустимой нагрузкой до 300кг с нагрузкой на каждую полку до 50кг 1000х400х2000мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 27" "Стеллаж полочный с 6 полками металлический размером 2000х1000х400мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Стеллаж складской 1200х600х1850мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 29" "Стеллаж металлический сборно-разборный, 4 полки 1414х600мм, нагрузка на полку 400кг, габариты 1500х600х2000мм" Кол-во: 9.0

"Позиция 30" "Шкаф металлический для хранения ключей 500х100х500" Кол-во: 5.0

"Позиция 31" "Шкаф металлический для одежды, размеры (ВхШхГ) 1850х300х490мм" Кол-во: 44.0

"Позиция 32" "Шкаф гардеробный металлический на 4 отделения 500х1000х1900мм с выдвигающейся скамейкой 285х840х335" Кол-во: 4.0

"Позиция 33" "Шкаф с сейфом , размер 475х400х1700 мм.Каркас из алюминиевого анодированного профиля. Фасад -МДФ 16мм. облицованный пленками ПВХ." Кол-во: 6.0

"Позиция 34" "Шкаф для одежды двухсекционный металлический с подставкой, размер рабочей части 600х500х1700мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Столик инструментальный с полками из стекла передвижной, 515х710х870" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Шкаф для одежды металлический 400х550х1740мм в комплекте:цоколь IVS-400/1 400х150мм,замок цилиндрический" Кол-во: 10.0

"Позиция 37" "Шкаф с сейфом , размер 475х400х1700 мм.Каркас из алюминиевого анодированного профиля. Фасад -МДФ 16мм. облицованный пленками ПВХ." Кол-во: 2.0

"Позиция 38" "Шкаф для хранения ключей Габариты ВxШxГ в мм: 525x350x75Тип: сварной Количество ключей: 80 ключей Тип дверцы: металлическая" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Шкаф металлический предназначен для хранения 20 комплектов ключей. Тип:сварной. Порошковое покрытие. Цвет серый. Имеется возможность крепления к стене. На задней стенке находятся отверстия для крепления. Шкаф для ключей оснащен 2 планками для размещения ключей. В дверь установлен замок типа Cam-Lock. В комплект входят брелки для ключей (Не менее 20). Размер 210x350x75 мм." Кол-во: 14.0

"Позиция 40" "Шкаф металлический предназначен для хранения 60 комплектов ключей. Тип:сварной. Порошковое покрытие. Цвет серый. Имеется возможность крепления к стене. На задней стенке находятся отверстия для крепления. Шкаф для ключей оснащен 6 планками для размещения ключей. В дверь установлен замок типа Cam-Lock. В комплект входят брелки для ключей (Не менее 60). Размер 400x350x75 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 41" "Шкаф металлический предназначен для хранения кислородных, ацетиленовых, углекислотных и других аналогичных по типу и размеру баллонов. Металлический шкаф имеет одну дверь закрываемую на замок. Наклонная крыша и устойчивое основание на опорах с отверстиями для крепления к полу позволяют использовать шкаф как в помещениях, так и на улице. Отверстия, выполненные в двери и боковых стенках, обеспечивают вентиляцию внутри шкафа. В боковой стенке шкафа предусмотрено отверстие для подвода трубопровода к баллону. Окрашен порошковой краской. Цвет серый. Вместимость-1 баллон. Объем баллонов 40 л. Комплект : цепь для крепления Размер 440х395х1860 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 42" "Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря. С двумя распашными дверьми. Две секции. В одной секции полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 крючка для одежды. Вторая секция с полками. Количество полок-4. жалюзи на дверцах. Покрытие порошковое, цвет RAL 7035 (серый). Размер 1850x800x500 Угол открывания двери: 90°. Шкаф комплектуется почтовым замком повышенной секретности." Кол-во: 4.0

"Позиция 43" "Столик инструментальный 2 полочки стекло, металлический каркас, габаритные размеры 640х460х880мм" Кол-во: 116.0

"Позиция 44" "Шкаф для одежды металлический 400х550х1740мм в комплекте:цоколь IVS-400/1 400х150мм,замок цилиндрический" Кол-во: 4.0

"Позиция 45" "Шкаф разборный 2-х секционный металлический, для верхней и спец.одежды персонала,окрашен порошковой краской в серый цвет,комплектуется полками подголовной убор, перекладиной, двумя крючками и замком 1850х800х500 мм,." Кол-во: 10.0

"Позиция 46" "Сейф офисный огнестойкий предназначен для сохранности документов. Замок: ключевой;Толщина: 2мм;Размеры внешние мм. (ВхШхГ):690х400х350." Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Шкаф металлический для уборочного инвентаря, размер 600х500х1750мм, 2 запираемые металлические дверцы, в одном отделении полка для головных убораов и перекладина для вешалки с крючками,в другом отделении 3 полки под хозяйственный инвентарь,окрашен порошковой краской" Кол-во: 5.0

"Позиция 48" "Шкаф для ключей, хранение до 60 ключей, металлический , Размеры: 75 x 400 x 350" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Шкаф инструментальный металлический, разборный, габариты1900х1000х500мм, укомплектован 4 полками и 2 выдвижными ящиками, замок и ригельная система запирания, цвет синий (RAL 5012) и серый (RAL 7038)" Кол-во: 3.0

"Позиция 50" "Шкаф для одежды металлимческий, размер 800х500х1850мм, двухстворчатый (2 секции), в каждой секции перекладина для вешалок и полка для головных уборов. Цельносварная конструкция из листовой стали." Кол-во: 20.0

"Позиция 51" "Шкаф металлический, габариты 300х500х1850мм, состоит из одной секции, одной распашной дверцы, комплектуется одной полкой, одним замком повышенной секретности, одной перекладиной, двумя крючками, окрашен порошковой (полимерной) краской, Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверца-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета." Кол-во: 95.0

"Позиция 52" "Шкаф металлический архивный, одна секция, две двери-купе, 4 регулируемые полки, один замок-кнопка Размер 2000*1800*450 мм, порошковое покрытие RAL 7035 (светло-серого цвета)." Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Шкаф металлический офисный, 2 полки регулируются по высоте с шагом 25 мм, двери-жалюзи, порошковое RAL7038, размер 1255х1000х485, укомплектован столешницей из ламинированного ДСП, цвет светлый бук." Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Стол электромонтажника с двумя тумбами, каркас сварной конструкции из стальной трубы квадратного сечения на регулируемых опорах; - столешницы, выполненной из плиты ДСП, обшитой текстолитом, с окантовкой из декоративного алюминиевого молдинга. Текстолит обладает электроизоляционными свойствами, стоек к воздействию кислот низкой и средней концетрации, выдерживает температуру от -40° до +105°; - двух тумб для инструмента и комплектующих, снабженных дверками на петлях с мебельными замками и ручками; - двух ящиков для инструмента, снабженных мебельными замками и ручками; - полки в нижней части стола; - верхнего экрана с двумя светильниками местного освещения и сетевым фильтром с термореле защиты. Мах равномернораспределенная нагрузка на столешницу 410кг, Ток питающей сети: Род Переменный; Частота 50Гц; Напряжение 220В; Суммарная мощность нагрузки на сетевой фильтр 2000Вт" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Стеллаж металлический (1000х580х1600) Cтойка (HхL, мм.) 80x1600-1 шт. Панель задняя (L, мм.)1000-3 шт. Панель фриза (L, мм.) 1000-1 шт. Полка (HxL, мм.) 300х1000-2 шт. 400х1000-1 шт. 500х1000-1 шт. Кронштейн* (L, мм.) 300-4 шт. 400-2 шт. Боковина (L, мм.)500-1 шт. Опора (L, мм.)-80-1 шт." Кол-во: 8.0

"Позиция 56" "Профессиональный стол слесаря-ремонтника. Комплектация: жесткий каркас сварной конструкции на регулируемых опорах; столешница из стали 3 мм. с деревянной подложкой; съемный верхний экран со шкафчиком и полками; тумба с полкой за дверью на замке; светильник с лампой дневного света; cетевой фильтр, Суммарная мощность нагрузки на сетевой фильтр 2000Вт. 1300*600*1800h Мах равномернораспределенная нагрузка на столешницу 1900кг Ток питающей сети: Род Переменный Частота 50Гц Напряжение 220В" Кол-во: 3.0

"Позиция 57" "Шкаф разборный 2-х секционный металлический, для верхней и спец.одежды персонала,окрашен порошковой краской в серый цвет,комплектуется полками подголовной убор, перекладиной, двумя крючками и замком 1850х800х500 мм,." Кол-во: 2.0

"Позиция 58" "Стеллаж металлический сборно-разборный (сборная рама), количество ярусов-3, нагрузка на ярус 750 кг, габ. размеры 1800х650х2500 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 59" "Стеллаж металлический сборно-разборный (сборная рама), количество ярусов-3, нагрузка на ярус 750 кг, габ. размеры 1800х650х2500 мм" Кол-во: 13.0

"Позиция 60" "Ключница металлическая на 120 ключей, 110 мм × 250 мм × 360 мм в комплект входят 120 пластиковых брелоков и крепежная система, тип замка-ключевой, порошковое полимерное покрытие цвет серый." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Шкаф металлический для инструмента двухдверный, покрыт порошковой краской цвет серый/синий. 950*500*1900мм., 4 полки 1 выдвижной ящик,Тип замка: ключевой,максимальная нагрузка на полку - 80 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Шкаф металлический для инструмента двухдверный, покрыт порошковой краской цвет серый/синий. 950*500*1900мм., 4 полки 1 выдвижной ящик,Тип замка: ключевой,максимальная нагрузка на полку - 80 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 63" "Шкаф металлический односекционный, для уборочного инвентаря,из листовой стали 1,2мм, количество полок 3 в левой части шкафа (в правой части без полок для хранения инвентаря) размер 500х400х1860мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 64" "Сейф взломостойкий замок механический ключевой, полка, трейзер, внешний размер 980х500х450мм внутренний размер 780х390х310мм, Сейфовый замок, Система запирания — 4 ригеля + пассивный П-образный ригель со стороны петель, Окраска — порошковое покрытие" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Шкаф металлический для хранения спецодежды с подставкой. Цельносварной. Для одного работника. Габаритные размеры: высота от 2010 до 2020мм, ширина не менее 1000м, глубина от 550 до 600мм. Глубина подставки - не менее 770мм. Состоит из 2х отделений, с двумы дверками, разделен перегородкой высотой 1240мм. В верхней части расположены полка для головных уборов и штанга для плечиков. Пластмассовые плечики (2шт.) и навесной крючок входят в комплект поставки шкафа. Корпус шкафа: каркасно-сварная конструкция, изготавливается из профильной трубы сечением 25х28х1,5мм. Детали корпуса шкафа изготавливаются из листовой холоднокатанной стали Ст08пс толщиной 0,7-0,8мм, дверки - из листовой стали толщиной 1,2мм. Покрытие - полимерное. Цвет корпуса-серый (RAL7035), дверки-темно-голубой (RAL5015). На дверке размещено зеркало, полочка для мелочей и имеется место под табличку с фамилией работника. Дверки оснащены дополнительным ребром жесткости. Конструкция дверок обеспечивает их открытие на угол до 10" Кол-во: 111.0

"Позиция 66" "Шкаф металлический Высота 1860 мм Ширина 900 мм Глубина 500 мм Тип дверей Распашные Количество секций Трехсекционные Комплектация 3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка Наличие полки для головного убора Да Наличие перекладины Да Замок Ключевой" Кол-во: 3.0

"Позиция 67" "Сейф огнестойкий предназначен для хранения денег и ценной документации в офисе и дома, рекомендуется использовать для предотвращения гибели документов о пожара. Корпус и дверь огнестойкого сейфа состоят из двух сваренных между собой стенок, пространство между которыми заполнено запатентованным составом огнестойкого бетона. В конструкции применен тепловой замок, обеспечивающий огнестойкость в области притвора дверцы сейфа и препятствующий прохождению теплового потока. На днище сейфа находятся колеса, для удобства перемещения сейфа с места на место. Замок: Ригельная система запирания. Кодовый электронный замок + ключевой замок. Окраска: Цвет - корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали. Покрытие - порошковое. Установка: Конструкция предусматривает крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием). Класс сейфа: 60Б. Внешние размеры (В х Ш х Г), мм: 811 х 485 х 450. Внутренние размеры (В х Ш х Г" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Стеллаж металлический Длина: 1000 мм Ширина: 600 мм Высота: 2000 мм Порошковое покрытие Равномерно-распределенная нагрузка на полку до 80 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 69" "Стеллаж паллетный складской 3 яруса + пол СП3500/1800/1000/3 ,нагрузка на ярус- 2200 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Стеллаж паллетный складской 3 яруса + пол (3 секции) СП3500/3600/1000/3/3, нагрузка на ярус- 2200кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Шкаф инструментальный двухдверный с тремя выдвижными ящиками и тремя полками с ригельной системой запирания дверей разборный металлический RAL 5012/RAL 7038 синий/серый размером 1000х500х1900мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Шкаф сушильный Высота 1962 мм Ширина 802 мм Глубина 513 мм Количество дверей 2 Замок Ключевой Материал Металл Тип покрытия Полимерно-порошковая краска Цвет Светло-серый (RAL 7035)" Кол-во: 2.0

"Позиция 73" "Шкаф сушильный Высота 1962 мм Ширина 802 мм Глубина 513 мм Количество дверей 2 Замок Ключевой Материал Металл Тип покрытия Полимерно-порошковая краска Цвет Светло-серый (RAL 7035)" Кол-во: 2.0

"Позиция 74" "Тумба односекционная металлическая для инструмента, 4 полки. Габаритные размеры (мм) 470х420х1020" Кол-во: 2.0

"Позиция 75" "Шкаф архивный металлический, разборный. Предназначен для хранения документов 1820х830х400 металический, разборный, 4 полки, по высоте с шагом 35 мм. Допустимая нагрузка на полку 50 кг., ригельная система запирания (тяги «вверх-вниз»)." Кол-во: 4.0

"Позиция 76" "Ключница настенная с брелкамии, размер 650х350х75 мм, цвет серый" Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "Ключница настенная с брелкамии, размер 650х350х75 мм, цвет серый" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Шкаф металлический, сварной, на 40 ключей, укомплектован брелками для ключей, вставками картонными с нумерацией, необходимым крепежом. Цвет серый" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Шкаф металлический двухдверный для одежды со скамьей размеры шкафа (1700х600х770)мм цвет RAL 5015" Кол-во: 24.0

"Позиция 80" "Шкаф двухсекционный хозяйственный металлический сварной, размер 800х500х1850" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Стеллаж, 4 полки нержавеющая сталь, каркас оцинкованный СтПЛ 1425х600х1830" Кол-во: 5.0

"Позиция 82" "Шкаф металлический односекционный, для уборочного инвентаря,из листовой стали 1,2мм, количество полок 3 в левой части шкафа (в правой части без полок для хранения инвентаря) размер 500х400х1860мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 83" "Сейф взломостойкий замок механический ключевой, полка, трейзер, внешний размер 980х500х450мм внутренний размер 780х390х310мм, Сейфовый замок , Система запирания — 4 ригеля + пассивный П-образный ригель со стороны петель, Окраска — порошковое покрытие" Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Шкаф для ключей Габариты ВxШxГ в мм: 275x350x75Тип: сварнойКоличество ключей: 40 ключейТип дверцы: металлическаяТип замка: КлючевойКомплектация: с брелками" Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Стойка приборная мобильная 56х56х157 см. Цвет алюминиевого каркаса коричневый (RAL-8017), цвет ДСП - белый. 6 открытых полок, регулируемых по уровню. 4 колеса, 8 евророзеток со световой индикацией включения и проводом 2 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 86" "Шкаф металлический односекционный, для уборочного инвентаря,из листовой стали 1,2мм, количество полок 3 в левой части шкафа (в правой части без полок для хранения инвентаря) размер 500х400х1860мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 87" "Шкаф для инструмента, мм:1000х500х1600" Кол-во: 5.0

"Позиция 88" "Шкаф для баллонов, габариты 900х320х1450мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "Шкаф инструментальный. Количество полок-6шт, Количество выдвижных ящиков -9шт.габариты-950х500х1900мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 90" "Стеллаж металлический, 2000х700х500, 4 полки нагрузкой до 100 кг, услиенный уголками" Кол-во: 5.0

"Позиция 91" "Шкаф металлический 1860x600x500 мм Шкаф металлический разборный двухсекционный, повышенной жесткости для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, индивидуальный врезной замок." Кол-во: 21.0

"Позиция 92" "Стеллаж архивный мобильный металлический (основной 6 полок) 2015х1000х600 ВхШхГ мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Стеллаж полочный с 2 рамами 2500х650 с 4 ярусами хранения 650х1500 металлический размером 2500х1500х650мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Стеллаж сборно-разборный. Количество полок, шт-4. Нагрузка на стеллаж, кг-1000, нагрузка на полку кг-250. Габариты, мм-1500х400х2200" Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Ключница металлическая размером 200*160*80 на 20 ключей" Кол-во: 1.0

"Позиция 96" "Ключница металлическая размером 200*160*80 на 20 ключей" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Шкаф металлический для спецодежды 2020х1000х550мм со скамьей Гардеробный шкаф с двумя отделениями для одного человека Неразборная сварная конструкция Перфорация для вентиляции Регулируемые опоры Сидение из ламинированной ДСП Полка для головных уборов Штанга для плечиков (2 шт. в комплекте) Замок с цилиндровым" Кол-во: 21.0

"Позиция 98" "Шкаф металлический для спецодежды 2020х1000х550мм со скамьей Гардеробный шкаф с двумя отделениями для одного человека Неразборная сварная конструкция Перфорация для вентиляции Регулируемые опоры Сидение из ламинированной ДСП Полка для головных уборов Штанга для плечиков (2 шт. в комплекте) Замок с цилиндровым" Кол-во: 19.0

"Позиция 99" "Шкаф для инструмента и комплектующих представляет собой надежную цельносварную конструкцию, состоящую из каркаса, выполненного из стальной трубы квадратного сечения, и обшивок из листовой стали. 625х500х1600 1 выдвигающийся ложемент Стационарный Односекционный шкаф Количество полок: 3 Количество ящиков: 3" Кол-во: 2.0

"Позиция 100" "Шкаф металлический для хранения спецодежды с подставкой. Цельносварной. Для одного работника. Габаритные размеры: высота от 2010 до 2020мм, ширина не менее 1000м, глубина от 550 до 600мм. Глубина подставки - не менее 770мм. Состоит из 2х отделений, с двумы дверками, разделен перегородкой высотой 1240мм. В верхней части расположены полка для головных уборов и штанга для плечиков. Пластмассовые плечики (2шт.) и навесной крючок входят в комплект поставки шкафа. Корпус шкафа: каркасно-сварная конструкция, изготавливается из профильной трубы сечением 25х28х1,5мм. Детали корпуса шкафа изготавливаются из листовой холоднокатанной стали Ст08пс толщиной 0,7-0,8мм, дверки - из листовой стали толщиной 1,2мм. Покрытие - полимерное. Цвет корпуса-серый (RAL7035), дверки-темно-голубой (RAL5015). На дверке размещено зеркало, полочка для мелочей и имеется место под табличку с фамилией работника. Дверки оснащены дополнительным ребром жесткости. Конструкция дверок обеспечивает их открытие на угол до 10" Кол-во: 47.0

"Позиция 101" "Шкаф металлический, разборный. Шкаф предназначен для двух человек, имеет два отделения. Двери закрываются отдельными замками. Шкаф оснащен полками под головной убор и пластмассовой перекладиной с двумя крючками Габариты (ВхШхГ), мм 1860х800х500" Кол-во: 12.0

"Позиция 102" "Шкафчик для хранения номерков 36х25х110см корпус и дверь изготовлены из стали в комплект входят пластиковые брелоки и крепежная система количество ключей 120 шт." Кол-во: 20.0

"Позиция 103" "Шкаф для инструмента и комплектующих представляет собой надежную цельносварную конструкцию, состоящую из каркаса, выполненного из стальной трубы квадратного сечения, и обшивок из листовой стали. 625х500х1600 1 выдвигающийся ложемент Стационарный Односекционный шкаф Количество полок: 3 Количество ящиков: 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Шкаф сушильный для специальной одежды мощностью нагревательных элементов 1кВт напряжением 220В массой 90кг габаритными празмерами 820х620х1880мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Стеллаж сушильный для обуви, двусторонний, на 20 пар обуви, размеры (ВхШхГ) 1600х600х600мм" Кол-во: 1.0