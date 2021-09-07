Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 66348)

Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой DN 1400 PN 10,0 Мпа, с переходными кольцами, с заводским антикоррозийным покрытием усиленного типа, подземный приварной с электрогидроприводом. Опросный лист 1100153957000010" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Кран шаровой DN 1200 PN 10,0 Мпа, с переходными кольцами, с заводским антикоррозийным покрытием усиленного типа, подземный приварной с электрогидроприводом. Опросный лист 1100153957000020" Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)768п4 Ду500 Ру100 для природного газа. Опросный лист 1100153957000030" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении Ду700 Ру100 для природного газа. Опросный лист 1100153957000080" Кол-во: 3.0