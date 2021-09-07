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    Главная / Торги / Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 66348)

    Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 66348)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598746

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0066348/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0066348/ГПК/К/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 66348)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    66348_Документация КО ЕР_БС.zip

    Перенос итогов_на_22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598746Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных газовых кранов диаметром от 500 мм до 1400 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    77 828 251,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN 1400 PN 10,0 Мпа, с переходными кольцами, с заводским антикоррозийным покрытием усиленного типа, подземный приварной с электрогидроприводом. Опросный лист 1100153957000010"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой DN 1200 PN 10,0 Мпа, с переходными кольцами, с заводским антикоррозийным покрытием усиленного типа, подземный приварной с электрогидроприводом. Опросный лист 1100153957000020"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)768п4 Ду500 Ру100 для природного газа. Опросный лист 1100153957000030"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении Ду700 Ру100 для природного газа. Опросный лист 1100153957000080"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой из легированной стали с электрогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(9)745п6 Ду1000 Ру100 для природного газа. Опросный лист 1100153957000090"

    Кол-во: 1.0

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