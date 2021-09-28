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    Главная / Торги / Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 62008)

    Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 62008)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 09:3028.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598750Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598750

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062008/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0062008/ГПК/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 62008)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62008_Документация МИ_БС.zip

    Продление вскр_28.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598750Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих насосов центробежных секционных для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    11 374 120,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнек НЦСГЕ Ш.40.25.00.000 к насосу НЦСГ-Е"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Втулка НЦСГЕ 40.100.00.019 к насосу НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Втулка НЦСГЕ 40.60.А.00.004 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Втулка НЦСГЕ 40.60.А.00.005 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Втулка НЦСГЕ 40.60.А.00.006 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Колесо рабочее НЦСГЕ 40.60.А.16.000 к насосу НЦСГ-Е-25-80-К-Ш-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Прокладка НЦСГЕ 20.400.00.011 для насоса НЦСГ-Е-25-80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Стакан герметичный НЦСГЕ СГТД.102.140.020.000 насоса НЦСГ-Е-120-50-А-Ш-Т1-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Вал НЦСГЕ.120.50.00.002 ЗИП насоса НЦСГ-Е-120-50-А-Ш-Т1-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Вал НЦСГЕ П.20.50.01.001"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Вал НЦСГЕ 2.50.00.010 насоса НЦСГ-Е-2-50-А-Ш-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Шнек НЦСГЕ 2.50.12.000 для насоса НЦСГ-Е-2-50-А-Ш-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Прокладка осевая керамическая НЦСГЕ.120.750.01.00.003 насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Пята фторопластовая верхней осевой подшипниковой пары НЦСГЕ.120.750.01.06.003 насоа НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Опора неподвижная НЦСГЕ С020.02 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Втулка НЦСГЕ.120.750.01.00.002 насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 17"

    "Вал НЦСГЕ.120.750.01.00.001 насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 18"

    "Подпятник НЦСГЕ С053.01 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 19"

    "Стакан НЦСГЕ СГ.102.60.000 А насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Опора неподвижная НЦСГЕ СО14.02 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Втулка защитная НЦСГЕ СО14.01 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Пята НЦСГЕ СО53.02 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Втулка защитная НЦСГЕ СО45.10СБ насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Опора неподвижная НЦСГЕ СО45.20СБ к насосу НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Подпятник НЦСГЕ С036.03-05 СБ насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 26"

    "Пята НЦСГЕ СО36.03-06 СБ насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 27"

    "Стакан герметичный НЦСГЕ СГ 61.120.022.000 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 28"

    "Подшипник НЦСГ-Е-2-2000М.10.000 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, зав. №442/248, 2008 г.в. (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 29"

    "Прокладка НЦСГ-Е-2-2000.2.100.006 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 30"

    "Прокладка НЦСГ-Е-2-2000.2.100.022 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 31"

    "Прокладка НЦСГ-Е-2-2000.2.100.027 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 32"

    "Прокладка НЦСГ-Е-2-2000М.00.00.001 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, зав. №442/248, 2008 г.в. (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Втулка защитная вала НЦСГЕ ДИА.17.01 для насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 34"

    "Втулка НЦСГЕ ДИА.17.02 СБ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Подпятник НЦСГЕ С053.01 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "Пята НЦСГЕ СО53.02 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 37"

    "Прокладка 2.500.00.011 для насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Прокладка НЦСГЕ 2.500.00.012 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, зав. №442/248, 2008 г.в. (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Прокладка 20.250.00.002 для насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2 (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Опора подшипника в сборе 20.250.00.007 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Опора верхняя 20.250.00.014 для насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Втулка 20.250.00.018 для насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Прокладка 20.250.00.016 для насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Прокладка НЦСГЕ 20.250.00.020 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, зав №439/245, 2008 г.в.(2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Прокладка НЦСГЕ 20.250.00.021 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, зав №439/245, 2008 г.в.(2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Опора неподвижная НЦСГЕ СО22.20 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Втулка защитная НЦСГЕ СО22.10 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Подпятник НЦСГЕ С053.01 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Подпятник СО66.01-01СБ насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Пята СО66.02 -01СБ насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2 (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Прокладка НЦСГЕ 12,5.500.00.011 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, зав №439/245, 2008 г.в.(2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Вал НЦСГЕ 5.250.00.010 для насоса НЦСГ-Е-5-500"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Втулка защитная НЦСГЕ С014.01 для насоса НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2,"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 54"

    "Опора неподвижная НЦСГЕ С014.02 для насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "Опора верхняя НЦСГЕ П.12,5.100.09.000 для НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Прокладка осевая керамическая НЦСГЕ.120.750.01.00.003 насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "Опора верхняя 20.250.00.014 для насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Подпятник СО66.01-01СБ насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2, (2 секции НЦСГЕ 12,5.500.00.000, 37кВтх2)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Подпятник НЦСГЕ С053.01 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Пята НЦСГЕ СО66.20-01 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2, НЦСГ-Е-12,5-400К, НЦСГ-Е-40-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ ВМ Т.102.140.025.000 к насосу НЦСГ-Е-120-50-А-Ш-Т1-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Полумуфта ведомая магнитная НЦСГЕ ВМ.Т.102.60.020.000 к насосному агрегату НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Втулка дистанционная НЦСГЕ П.40.60.А.01.005 к насосу НЦСГ-Е- 40-30-П3,7-А-Т1-УХЛ2, Зав. № 680, согласно Приложения 6 (поз.39) Перечня основных узлов и деталей агрегата НЦСГЕ П.40.30.00.000 ПС и РЭ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Опора верхняя НЦСГЕ 12.5.250.04.000 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Опора верхняя НЦСГЕ П.40.60.09.000 к насосу марки НЦСГ, согласно Приложения 6 (поз.31) Перечня основных узлов и деталей агрегата НЦСГЕ П.40.30.00.000 ПС и РЭ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Опора неподвижная ВРЛМ.304415.084.002, к насосу марки НЦСГ, согласно Приложения 6 (поз.18) Перечня основных узлов и деталей агрегата НЦСГЕ П.40.30.00.000 ПС и РЭ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Опора промежуточная НЦСГЕ.12,5.400.09.000 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Опора пяты НЦСГЕ.20.400.00.018 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ.ВМ.102.80.020.000 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ.ВМ.102.60.030.000, к насосному агрегату марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ.ВМ.Т2.102.160.025.000 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Прокладка НЦСГЕ 0,5.250.00.005-01 для насосных агрегатов марки НЦСГЕ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Прокладка НЦСГЕ 100.150.00.002 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Прокладка НЦСГЕ 100.150.00.004 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 75"

    "Прокладка НЦСГЕ 100.150.00.005 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Прокладка НЦСГЕ 100.150.00.006 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 77"

    "Прокладка НЦСГЕ П.25.100.01.012 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 78"

    "Прокладка НЦСГЕ.20.400.00.002 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Прокладка НЦСГЕ 250.60.00.004-01 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "Пята НЦСГЕ.16.60.180.06.100 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 81"

    "Стакан герметичный НЦСГЕ СГ.ТИ.102.80.021.000 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Стакан герметичный НЦСГЕ.СГ.83.20.020.000-02 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 83"

    "Стакан НЦСГЕ СГ.ТИ.102.160.021.000 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 84"

    "Стакан герметичный НЦСГЕ СГ.ТИ.102.60.020.000, к насосному агрегату марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 85"

    "Втулка НЦСГЕ 12,5.250.00.008 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 86"

    "Втулка НЦСГЕ 20.400.00.004 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 87"

    "Втулка НЦСГЕ 20.400.00.003 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 88"

    "Втулка упорная НЦСГЕ 20.400.00.014 для насосных агрегатов марки НЦСГ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 89"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ ВМ.83.20.017.000 к агрегатам электронасосным НЦСГ-Е"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 90"

    "Стакан НЦСГЕ СГ.102.60.000 А насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 91"

    "Втулка НЦСГЕ 40.60.А.00.004 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 92"

    "Втулка НЦСГЕ 40.100.00.019 к насосу НЦСГ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 93"

    "Втулка НЦСГЕ 40.60.А.00.005 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 94"

    "Втулка НЦСГЕ 40.60.А.00.006 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 95"

    "Подпятник НЦСГЕ С053.01 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Пята НЦСГЕ СО53.02 насоса НЦСГ-Е-25-60-П3,7-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 97"

    "Пята НЦСГЕ СО66.20-01 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2, НЦСГ-Е-12,5-400К, НЦСГ-Е-40-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 98"

    "Пята верхняя НЦСГЕ П40.60.00.006 к насосу НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2, Зав.№395/201"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 99"

    "Комплект резиновых колец для насоса НЦСГ-Е в составе: 051-056-30-2-Н-183, 077-080-14-2-Н-183, 090-095-30-2-Н-183, 120-125-30-2-Н-183, 130-135-36-2-Н-183, 140-145-36-2-Н-183, 150-155-36-2-Н-183"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 100"

    "Пята верхняя НЦСГЕ П40.60.00.006 к насосу НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2, Зав.№395/201"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 101"

    "Опора подпятника НЦСГЕ 12,5.400.08.000, к насосному агрегату НЦСГ-Е-10-400-А-Ш"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Плунжер поз.№31 04.00.000.ПС1 насоса 2,5Т-10/10"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 103"

    "Полумуфта ведомая магнитная НЦСГЕ ВМ.Т.102.60.020.000 к насосному агрегату НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Муфта пластинчатая НЦСГЕ МП.20.00.000 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 105"

    "Втулка НЦСГЕ 40.100.100.012 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 106"

    "Опора пяты НЦСГЕ Т.40.100.08.000 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 107"

    "Опора подпятника НЦСГЕ Т.40.100.09.000 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 108"

    "Втулка защитная НЦСГЕ СО20.10 к насосу НЦСГ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Втулка защитная НЦСГЕ СО20.10 к насосу НЦСГ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 110"

    "Подпятник НЦСГЕ СО53.01 к насосу НЦСГ-Е-25-30-П3,2-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 111"

    "Муфта пластинчатая НЦСГ МП 20.18,5.000. Агрегат электронасосный полупогружной герметичный с магнитной муфтой НЦСГ Е -25-60-П3,2-А-УХЛ2 Зав. № 649/455. 2011г.в."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Муфта пластинчатая НЦСГ МП 20.18,5.000. Агрегат электронасосный полупогружной герметичный с магнитной муфтой НЦСГ Е -25-60-П3,2-А-УХЛ2 Зав. № 649/455. 2011г.в."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 113"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ ВМ.Т.102.100.025.000 к насосу НЦСГ-Е-40-100-Д- Т1-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 114"

    "Подпятник НЦСГЕ СО66.10-01 к насосу НЦСГ-Е-40-100-Д-Т1-УХЛ2, НЦСГ-Е-12,5-400К"

    Кол-во: 2.0

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