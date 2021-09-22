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Номер извещения
32110598843
Уникальный номер закупки
21/5.4/0049614/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования для нужд Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (49614)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 18:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Выполнение работ по капитальному ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования для нужд Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202113.10.2021 14:0013.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598843Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования для нужд Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования для нужд Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
33.16
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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