Поставка стальных газовых кранов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 68101)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой DN300 PN8,0 МПа 11лс(6)768п2, запорный с разборным корпусом и уплотнением в затворе металл по металлу, применяемый в качестве запорного устройства на трубопроводах. Опросный лист №2020-08-300" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс(6)768п5 Ду1000 Ру80 для природного газа. Опросный лист 1166.001.058.Р.255.844-02.Л OJI2" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс(6)762р5 Ду1400 Ру80 для природного газа. Опросный лист 1165.001.058.Р.255.844- 01Л.ОЛ1" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)768п2 Ду300 Ру80 для природного газа. Опросный лист 5623-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 6.0