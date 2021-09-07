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    Главная / Торги / Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи

    Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:5907.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598323Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598323

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0064493/ГМРГВоронеж

    Номер закупки

    0265/21/4.3/0064493/ГМРГВоронеж/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2. Техническое задание.docx

    Документация.doc

    Форма коммерческого предложения.xlsx

    Форма описания поставляемого товара.xlsx

    Извещение.doc

    Приложение 1. Проект договора.doc

    Приложение 3. Методика оценки.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Юридический адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Почтовый адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Контактный телефон

    +7 473 254-34-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Smolyaninova@vrgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольянинова Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12А

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598323Подведение итогов не позднее Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телефонных аппаратов и расходных материалов для средств связи

    Начальная цена

    335 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Адрес местонахождения

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смартфон"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 2"

    "Аппарат телефонный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 3"

    "Телефон системный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Коннектор телефонный линейный"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 5"

    "Шнур телефонный витой для трубки REXANT"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 6"

    "Аппарат телефонный"

    Кол-во: 9.0

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