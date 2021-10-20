выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Бурение эксплуатационное на ПХГ. Степновское ПХГ» в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ». (код стройки 056-3002172) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 63539

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110598184 Уникальный номер закупки 21/1.1/0063539/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0063539/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/30.08.2021 Наименование закупки выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Бурение эксплуатационное на ПХГ. Степновское ПХГ» в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ». (код стройки 056-3002172) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 63539 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты klapuhova@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Лапухова К. С. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru