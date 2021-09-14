Поставка систем кондиционирования для нужд ООО "Газпром телеком" (БЕВ 59241)

"Позиция 1" "Кондиционер прецизионный ВШМ027ХБ комплек в составе: 1. Внутренний блок ВШМ027ХБ шкафного типа, непосредственного охлаждения; забор воздуха спереди, подача воздуха - вверх. Чистая явная холодопроизводительность (номинальная) 25,13 кВт. Хладагент - R410A. Дополнительное оборудование: AA - датчик протечки; B - рама-основание; ETF – EC- вентиляторы;HG – перепуск горячего газа на сторону всасывания для плавного регулирования холодопроизводительности; IH – интерфейс RS485; MF - реле контроля фаз; MP - контроллер с расширенным функционалом; PB - дренажная помпа; PL – распределительный пленум-воздуховод; WG - устройство типа WebGate для связи по протоколу SNMP или TCP/IP. 2.Наружный компрессорно-конденсаторный блок ВК 30, герметичный спиральный компрессор. Дополнительное оборудование: BT – регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора;GP - защитная решётка для конденсатора; MT – манометры на стороне высокого и низкого давления;PA – резиновые виброопоры; RH – запорный вентиль на ст"

Кол-во: 2.0