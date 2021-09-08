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Номер извещения
32110597868
Уникальный номер закупки
21/2.1/0045539/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022-2024 гг. 2.1/0045539
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-46
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
I.Kalmykova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калмыкова И. Б.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022-2024 гг. 2.1/0045539
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597868Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022-2024 гг. 2.1/0045539Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022-2024 гг. 2.1/0045539
Начальная цена
6 397 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
52.21.19.190
52.21.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1773.0
Кол-во: 1772.0
Кол-во: 1786.0
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