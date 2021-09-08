Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022-2024 гг. 2.1/0045539

Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022-2024 гг. 2.1/0045539

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2022 году" Кол-во: 1773.0

"Позиция 2" "Оказание услуг по подаче и уборке вагонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (маневровые работы) в 2023 году" Кол-во: 1772.0