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    Главная / Торги / Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз». Закупка для СМСП. №0067/21/5.4/0068623/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз». Закупка для СМСП. №0067/21/5.4/0068623/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597742Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110597742

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0068623/ПРУренгой

    Номер закупки

    0067/21/5.4/0068623/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз». Закупка для СМСП. №0067/21/5.4/0068623/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ_68623.rar

    Извещение_68623.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симоненко В. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597742Подведение итогов не позднее Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг при устранении негерметичности эксплуатационной колонны и водопритока скважины №5 на Тевризском месторождении для нужд ОАО «Тевризнефтегаз»

    Начальная цена

    1 747 304,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.9

    Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение ВИР"

    Кол-во: 1.0

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