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Номер извещения
32110597294
Уникальный номер закупки
21/4.3/0065832/ОренбГТ
Наименование закупки
Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
Почтовый адрес
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Контактный телефон
+7 3532 73-25-98
Факс
+7 3532 73-27-03
Адрес электронной почты
zakupki@orengaztrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизов В. В.
Место рассмотрения предложений
460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой,144.
Закупки и тендеры 56
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"
Начальная цена
2 398 593,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
Адрес местонахождения
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
20.30.22
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
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