Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой,144.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110597294

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0065832/ОренбГТ

    Номер закупки

    0140/21/4.3/0065832/ОренбГТ/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    30.08.21_Приложение 4.xlsx

    30.08.21_Список документов.docx

    30.08.21_Приложение 5.xlsx

    30.08.21_Приложение 2.rar

    30.08.21_Приложение 1.rar

    30.08.21_Документация.doc

    30.08.21_Приложение 3.xml

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupki@orengaztrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов В. В.

    Место рассмотрения предложений

    460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой,144.

    Закупки и тендеры 56

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597294Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой,144.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд ООО "Оренбурггазтранс"

    Начальная цена

    2 398 593,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антигравий HS серый 1л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 2"

    "Антигравий HS черный 1л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 3"

    "Антигравий MS черный 1л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 4"

    "Грунт2К акриловый 3+1белый 0,5л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 5"

    "Грунт2К акриловый 3+1белый 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 6"

    "Грунт2К акриловый 3+1серый 0,5л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 7"

    "Грунт2К акриловый 3+1серый 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 8"

    "Лак 2К акриловый HS 2+1прозрачн 1л+0,5л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 9"

    "Лак 2К акр."ЭКСПРЕСС" 2+1 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 10"

    "Лак 2К акр."ЭКСПРЕСС" 3+1 0,5л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 11"

    "Лак 2К акр.Optim 2+1 0,5л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 12"

    "Лак 2К акр.Optim 2+1 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 13"

    "Шпатлевка с углеволокном Flex Carbon 0,5кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 14"

    "Шпатлевка с углеволокном Flex Carbon 1кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 15"

    "Шпатлевка с углеволокном Flex Carbon 2кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 16"

    "Шпатлевка со стекловолокном 0,5кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 17"

    "Шпатлевка со стекловолокном 1кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 18"

    "Шпатлевка со стекловолокном 2кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 19"

    "220 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 20"

    "240 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 21"

    "280 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 22"

    "320 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 23"

    "360 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 24"

    "400 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 25"

    "500 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 26"

    "600 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 27"

    "800 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 28"

    "1000 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 29"

    "1200 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 30"

    "1500 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 31"

    "2000 Водостойкий абразив"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 32"

    "Лак акриловый 2+1 HS 0,5кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 33"

    "Лак акриловый 2+1 HS 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 34"

    "Лак акриловый 2+1 HS 4,7кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 35"

    "Лак акриловый 2+1 MS 0,84кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 36"

    "Лак акриловый 2+1 UHS SR 1 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 37"

    "Отвердитель для акрилового лака 2+1 HS 0,25кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 38"

    "Отвердитель для акрилового лака 2+1 HS 0,43кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 39"

    "Отвердитель для акрилового лака 2+1 HS 2,35кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 40"

    "Отвердитель для акрилового лака 2+1 MS 0,43кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 41"

    "Отвердитель для акрилового лака 2+1 UHS SR 0,5кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 42"

    "Отвердитель для акрилового лака 2+1 Экспресс 0,42 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 43"

    "1301 Отвердитель акрил 0,212 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 44"

    "1015 КРАСНАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 45"

    "1035 ЖЕЛТАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 46"

    "1115 СИНЯЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 47"

    "201 БЕЛАЯ БАЗОВАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 48"

    "202 БЕЛАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 49"

    "202 БЕЛАЯ ГАЗ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 50"

    "208 ОХРА ЗОЛОТИСТАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 51"

    "210 КРЕМОВАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 52"

    "215 САФАРИ (ЖЕЛТОВАТО-БЕЛАЯ) АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 53"

    "233 БЕЛАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 54"

    "233 СЕРО-БЕЛАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 55"

    "303 ЗАЩИТНАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 56"

    "303 ЗАЩИТНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 57"

    "42 КРАСНАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 58"

    "425 ГОЛУБАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 59"

    "456 ТЕМНО-СИНЯЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 60"

    "464 СИНЯЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 61"

    "481 ЯРКО ГОЛУБАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 62"

    "601 ЧЕРНАЯ АК-1301 0,8 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 63"

    "671 СЕРАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 64"

    "671 СВЕТЛО СЕРАЯ 02 АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 65"

    "АПЕЛЬСИН КАМАЗ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 66"

    "БЕЛАЯ НОЧЬ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 67"

    "ОРАНЖЕВАЯ (295) АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 68"

    "ОРАНЖЕВАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 69"

    "ПЕСОЧНАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 70"

    "СВЕТЛО СЕРАЯ ГАЗ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 71"

    "СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 72"

    "Серая ГАЗ АК-1301 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 73"

    "040 БЕЛАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 74"

    "1035 ЖЕЛТАЯ АК-1305 0,85кг("

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 75"

    "127 ВИШНЕВАЯ 02 АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 76"

    "201 БЕЛАЯ БАЗОВАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 77"

    "202 БЕЛАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 78"

    "221 ЛЕДНИКОВЫЙ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 79"

    "240 БЕЛОЕ ОБЛАКО АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 80"

    "303 ЗАЩИТНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 81"

    "601 ЧЕРНАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 82"

    "671 СЕРАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 83"

    "БЕЛАЯ НОЧЬ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 84"

    "ОРАНЖЕВАЯ АК-1305 0,85кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 85"

    "Антигравий БЕЛЫЙ 1,1 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 86"

    "Антигравий СЕРЫЙ 1,1 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 87"

    "Антигравий ЧЕРНЫЙ 1,1 кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 88"

    "Мовиль 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 89"

    "Мастика - Антигравий (полимерно-битумная) 2кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 90"

    "Мастика - Антигравий (полимерно-битумная) 4кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 91"

    "Мастика - Антишум (резино-битумная) 1кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 92"

    "Мастика - Антишум (резино-битумная) 2.2кг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 93"

    "антигравий белый аэрозоль 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 94"

    "антигравий серый аэрозоль 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 95"

    "антигравий черный аэрозоль 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 96"

    "аэрозоль 1015 КРАСНАЯ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 97"

    "аэрозоль 1025 ОРАНЖЕВАЯ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 98"

    "аэрозоль 1035 ЖЕЛТАЯ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 99"

    "аэрозоль 1115 СИНЯЯ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 100"

    "аэрозоль 201 БЕЛАЯ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 101"

    "аэрозоль 202 БЕЛАЯ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 102"

    "аэрозоль 303 ХАКИ 0,4 (0,5л)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 103"

    "МЛ-1110 / 040 - белый 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 104"

    "МЛ-1110 / 1015 - красный 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 105"

    "МЛ-1110 / 1025 - оранжевая 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 106"

    "МЛ-1110 / 1035 - жёлтый 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 107"

    "МЛ-1110 / 1115 - синий 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 108"

    "МЛ-1110 / 233 - белый 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 109"

    "МЛ-1110 / серая 671 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 110"

    "МЛ-1110 / серая 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 111"

    "МЛ-1110 / серо-белый 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 112"

    "МЛ-12 / 237 - песочный 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 113"

    "МЛ-12 / 303 - защитный 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 114"

    "МЛ-12 / белая ночь 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 115"

    "МЛ-12 / оранжевый 121 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 116"

    "МЛ-12 / черная 0,8кг."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 117"

    "Растворитель 647 ГОСТ ПЭТ 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 118"

    "Растворитель 647 ГОСТ ПЭТ 5л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 119"

    "Уайт-спирит 1л"

    Кол-во: 40.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Конкурентный отбор № 32211088410
    Определение рыночной стоимости активов Общества по мере возникновения потребности
    Определение рыночной стоимости активов Общества по мере возникновения потребности
    177176
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    835 289
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП111067
    2912/29.11.21/КО/Э Поставка хомутов металлических для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2912/29.11.21/КО/Э Поставка хомутов металлических для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    174992
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    872 804
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром межрегионгаз Пермь
    Маркетинговые исследования № 32211087954
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром...
    177174
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 952 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Маркетинговые исследования № 32211082904
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    177131
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 160 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Конкурентный отбор № 32211085217
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром межрегионгаз Саратов
    Маркетинговые исследования № 32211083689
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    177142
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 782 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211086506
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП холдинг» в ходе организации и проведения конференции «Рынок СУГ России»
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП...
    177163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить