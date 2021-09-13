www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110596907
Уникальный номер закупки
21/2.1/0070270/Гнадзор
Наименование закупки
Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд подразделения филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор" г. Саратов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-41
Факс
Адрес электронной почты
sobolev@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболев М. А.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Закупки и тендеры 77
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд подразделения филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор" г. Саратов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596907Подведение итогов не позднее Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд подразделения филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор" г. Саратовг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд подразделения филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор" г. Саратов
Начальная цена
465 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
86.90.19.190
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.