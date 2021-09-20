Оказание медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников, работающих с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Вологодской области в 2022 г. (025/21/2.1/0013149/ТГУхта/30.08.21/К/ГОС/Э)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110596630 Уникальный номер закупки 21/2.1/0013149/ТГУхта Номер закупки 0030/21/2.1/0013149/ТГУхта/К/ГОС/Э/30.08.2021 Наименование закупки Оказание медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников, работающих с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Вологодской области в 2022 г. (025/21/2.1/0013149/ТГУхта/30.08.21/К/ГОС/Э) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта» Юридический адрес 169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1 Почтовый адрес 169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1 Контактный телефон 8-216-772769 Факс +7 8216 77-24-43 Адрес электронной почты Tender@sgp.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Алимпиева О. Н. Место рассмотрения предложений 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1 Закупки и тендеры 11 Ключевые слова:

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