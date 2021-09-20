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    Главная / Торги / Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)_65764

    Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)_65764

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596707Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110596707

    Уникальный номер закупки

    21/1.1/0065764/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/21/1.1/0065764/ГИнвест/К/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)_65764

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 12:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДКО_65764_ноая_редакция.rar

    Уведомление_продление_20.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабошин А. В.

    Место рассмотрения предложений

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596707Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)

    Начальная цена

    16 637 679,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.100

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объекту "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ" в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объекту "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 2 этап. Продуктопроводы внутрипромысловые от ГП Харасавэйского ГКМ до ГП-2 Бованенковского НГКМ" в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»"

    Кол-во: 1.0

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