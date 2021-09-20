"Позиция 1" "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объекту "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ" в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»"

"Позиция 2" "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объекту "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 2 этап. Продуктопроводы внутрипромысловые от ГП Харасавэйского ГКМ до ГП-2 Бованенковского НГКМ" в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»"

Кол-во: 1.0