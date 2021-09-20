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Номер извещения
32110596707
Уникальный номер закупки
21/1.1/0065764/ГИнвест
Наименование закупки
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)_65764
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабошин А. В.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
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Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596707Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за качеством выполнения работ на подводных переходах по объектам строительства в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» (26 подводных перехода, русловая часть)
Начальная цена
16 637 679,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
43.99.90.100
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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