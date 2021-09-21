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    Главная / Торги / Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 06:0021.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596409Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"Томск, ул.Большая Подгорная,73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110596409

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0064502/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/21/2.1/0064502/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/31.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Док_64502.docx

    Приложения 64502.rar

    Извещение_64502.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-72

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    popovair@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова И. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Томск, ул.Большая Подгорная,73

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.202112.11.2021 14:0012.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596409Подведение итогов не позднее Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"Томск, ул.Большая Подгорная,73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    154 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.6

    Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы ПБ"

    Кол-во: 1.0

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