www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110596300
Уникальный номер закупки
21/4.3/0059671/КаневЗГА
Наименование закупки
Поставка свечей розжига и зажимных клипс для нужд ООО "Каневской ЗГА" (повторно)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
Почтовый адрес
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Контактный телефон
+7 86164 7-06-41
Факс
+7 86164 7-06-41
Адрес электронной почты
zakupki@kzga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немирская О. В.
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край ст.Каневская Промзона, ООО «Каневской ЗГА»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка свечей розжига и зажимных клипс для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка свечей розжига и зажимных клипс для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Начальная цена
40 800,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
27.51.30.000
27.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80000.0
Кол-во: 80000.0
Кол-во: 300000.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.