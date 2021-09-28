Выполнение работ по оформлению прилегающей территории административных зданий ООО "Газпром трансгаз Сургут" ледовыми фигурами к Новому году в 2022 - 2025 гг.

Выполнение работ по оформлению прилегающей территории административных зданий ООО "Газпром трансгаз Сургут" ледовыми фигурами к Новому году в 2022 - 2025 гг.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 2-х фигур, на территории, прилегающей к центральному офису ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 1.-Горизонтальный модуль" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 2-х фигур, на территории, прилегающей к центральному офису ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 1.-Горизонтальный модуль" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 2-х фигур, на территории, прилегающей к центральному офису ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 1.-Горизонтальный модуль" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 2-х фигур, на территории, прилегающей к центральному офису ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 2.-Вертикальная стелла" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 2-х фигур, на территории, прилегающей к центральному офису ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 2.-Вертикальная стелла" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 2-х фигур, на территории, прилегающей к центральному офису ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 2.-Вертикальная стелла" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 1-ой фигуры на территории, прилегающей к гостинице «Ермак», пр-т Набережный, 31" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Объемная (3D) ледовая композиция, состоящая из 1-ой фигуры на территории, прилегающей к гостинице «Ермак», пр-т Набережный, 31" Кол-во: 1.0