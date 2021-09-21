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    Главная / Торги / Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" (БЕВ 53661)

    Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" (БЕВ 53661)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 09:3021.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110595757

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0053661/ГМРГБелгород

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0053661/ГМРГБелгород/К/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" (БЕВ 53661)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_21.09.2021.docx

    53661_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595757Подведение итогов не позднее Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка легковых автомобилей с бензиновыми двигателями для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Начальная цена

    3 987 482,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»

    Адрес местонахождения

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой согласно опросного листа"

    Кол-во: 3.0

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