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Номер извещения
32110595252
Уникальный номер закупки
21/4.3/0067228/ГМРГПермь
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 06:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Почтовый адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Контактный телефон
+7 342 220-62-32
Факс
+7 342 220-62-90
Адрес электронной почты
yv.demeneva@prg.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деменева Ю. В.
Место рассмотрения предложений
г.Пермь ул.Петропавловская, дом 54, офис 400
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
Начальная цена
673 589,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Пермь
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Пермь
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
32.99.11.199
32.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 219.0
Кол-во: 870.0
Кол-во: 1650.0
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