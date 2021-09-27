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Номер извещения
32110595207
Уникальный номер закупки
21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2023 г.г. 0035/21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/30.08.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 05:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazpprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская С. В.
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595207Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.
Начальная цена
2 713 351,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
68.32.13.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.97
Кол-во: 8.0
Кол-во: 455.05
Кол-во: 5.0
Кол-во: 19862.8
Кол-во: 74.64
Кол-во: 178644.25
Кол-во: 11.49
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