Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.

Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 3.97

"Позиция 3" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 455.05

"Позиция 5" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 19862.8

"Позиция 7" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 74.64

"Позиция 8" "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г." Кол-во: 178644.25