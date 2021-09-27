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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2023 г.г. 0035/21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2023 г.г. 0035/21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 08:0027.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595207Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседанийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110595207

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2023 г.г. 0035/21/2.1/0065389/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 05:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Уведомление о продлении 65389.docx

    65389 МИ ЭДО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazpprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595207Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г.

    Начальная цена

    2 713 351,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    68.32.13.110

    Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32.3

    Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 3.97

    "Позиция 3"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 455.05

    "Позиция 5"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 19862.8

    "Позиция 7"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 74.64

    "Позиция 8"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 178644.25

    "Позиция 9"

    "Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на объекты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022 г."

    Кол-во: 11.49

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