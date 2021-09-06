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Номер извещения
32110594774
Уникальный номер закупки
21/2.1/0064603/КаневЗГА
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 19:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-46
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
I.Kalmykova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калмыкова И. Б.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594774Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603
Начальная цена
20 600 000,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
49.41.19.900
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
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