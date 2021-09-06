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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603

    Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594774Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110594774

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0064603/КаневЗГА

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0064603/КаневЗГА/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 19:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 15.09.2021.docx

    64603.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-46

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    I.Kalmykova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калмыкова И. Б.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594774Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг по доставке комплектующих для нужд ООО «Каневской ЗГА» 2.1/0064603

    Начальная цена

    20 600 000,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "г.Санкт-Петербур-ст.Каневская ,Автотранспортное средство с прицепом объемом не менее 90 м3 (высота кузова внутри прицепа должна быть не менее 2,7 м)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 2"

    "г.Балакирево-ст.Каневская ,Автотранспортное средство с прицепом объемом не менее 90 м3 (высота кузова внутри прицепа должна быть не менее 2,7 м)"

    Кол-во: 100.0

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