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    Главная / Торги / Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Коми для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0064308/ГППроект)

    Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Коми для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0064308/ГППроект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594748Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Комиг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110594748

    Уникальный номер закупки

    21/2.3/0064308/ГППроект

    Номер закупки

    0080/21/2.3/0064308/ГППроект/ПР/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Коми для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0064308/ГППроект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 19:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о внесении изменений_64308.doc

    Документация_64308.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховик Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Коми

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594748Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Комиг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Коми

    Начальная цена

    36 367 454,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ПИР по Программе газификации регионов РФ. Газопровод-отвод и ГРС г. Инта Республики Коми"

    Кол-во: 1.0

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